दिल्लीवाले तैयार हो जाइए! सुबह और शाम और बढ़ेगी ठंड; धुंध भी करेगी परेशान

Delhi Weather: उत्तरी हवाओं के चलते राजधानी दिल्ली के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है, जहाँ आया नगर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और अनुमान है कि अगले दो दिनों में पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

Wed, 26 Nov 2025 05:41 AM
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यह स्थिति अगले दो दिन जारी रह सकती है। उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में कमी के संकेत हैं।

सबसे कम तापमान किया गया दर्ज

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को राजधानी में सबसे कम न्यूनतम तापमान आया नगर में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी का अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है। राजधानी में नमी का स्तर अधिकतम 100 फीसदी तथा न्यूनतम 42 फीसदी दर्ज किया गया।

दो दिनों में और गिरेगा पारा

अनुमान है कि अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा सकता है। वहीं, न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार सुबह धुंध छाए रहे रहने तथा दोपहर में मौसम साफ होने की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 24 तथा न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

