Delhi Weather Update: पारा गिरा पर प्रदूषण चढ़ा, पलूशन के 22 नए हॉटस्पॉट बने
Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली के मौसम में अब सर्दी का अहसास बढ़ने लगा है। बुधवार को इस सीजन में पहली बार तापमान 15 डिग्री से कम दर्ज किया गया। दूसरी तरफ प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, 22 स्थानों पर प्रदूषण के नए हॉट स्पाट बन रहे हैं।
Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली में सर्दी का अहसास होने लगा है। बुधवार को तापमान 15 डिग्री से कम दर्ज किया गया। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बुधवार की सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते सुबह के समय दृश्यता का स्तर 800 मीटर तक रहा। एक दिन पहले यह स्तर 1200 मीटर पर रहा था। यानी इसमें 400 मीटर तक की कमी दर्ज की गई। इस बीच, दिल्ली में जहां प्रदूषण के पुराने हॉटस्पाट में सुधार होता दिख रहा है। वहीं उससे भी ज्यादा तेजी से नए प्रदूषण हॉटस्पाट बन रहे हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की ओर से बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 22 स्थानों पर प्रदूषण के नए हॉट स्पाट बन रहे हैं।
आज कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, यह सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जबकि, न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इस मौसम में यह पहली बार है जब तापमान 15 डिग्री से नीचे आया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और दिन में हल्के बादल रह सकते हैं।
बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI
एक दिन की मामूली राहत के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया है। बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के डीटीयू क्षेत्र की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। बुधवार की शाम यहां पर वायु गुणवत्ता का स्तर 400 से ऊपर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। मंगलवार को भी प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिला और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 299 के अंक पर यानी खराब श्रेणी में आ गया। लेकिन, अब हवा की रफ्तार कम होने के चलते प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
प्रदूषण बरकरार रहेगा
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 313 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले की तुलना में इसमें 14 अंकों का इजाफा हुआ है। अगले दो दिनों के बीच मौसम के अलग-अलग कारकों की वजह से प्रदूषण बरकरार रहेगा।
सिरसा सबसे प्रदूषित, दिल्ली सातवें स्थान पर
हरियाणा का सिरसा बुधवार को देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। जबकि, देश भर के 284 शहरों के लिए जारी सूची में दिल्ली सातवें स्थान पर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी वायु गुणवत्ता बुलेटिन में उत्तर भारत के शहरों में प्रदूषण का स्तर ज्यादा साफ देखने को मिल रहा है। सीपीसीबी के मुताबिक बुधवार को सिरसा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 369 के अंक पर रहा। जो कि देश भर में सबसे ज्यादा है।
इसके बाद हरियाणा का ही हिसार 361 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर पंचगांव का सूचकांक 339, चौथे स्थान पर बल्लभगढ़ का सूचकांक 328, पांचवे स्थान पर भिवानी का सूचकांक 326 और छठवें स्थान पर रहे गोपाल गंज का सूचकांक 319 के अंक पर रहा। जबकि, 313 के सूचकांक के साथ दिल्ली वायु गुणवत्ता के मामले में बुधवार को देशभर में सातवें सबसे खराब स्थान पर रही।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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