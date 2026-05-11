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दिल्ली में हीटवेव पर फिलहाल ब्रेक, IMD ने जारी किया बारिश और आंधी का येलो अलर्ट

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार के लिए बारिश और आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 24 घंटों में मौसम बदल सकता है और इससे हीटवेव जैसी स्थिति से राहत मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली में हीटवेव पर फिलहाल ब्रेक, IMD ने जारी किया बारिश और आंधी का येलो अलर्ट

राजधानी दिल्ली में मई की तेज गर्मी के बीच सोमवार को लोगों को कुछ राहत मिली। दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार के लिए बारिश और आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 24 घंटों में मौसम बदल सकता है और इससे हीटवेव जैसी स्थिति से राहत मिलने की उम्मीद है।

IMD के मुताबिक, दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में सोमवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने कहा कि दिनभर बादल छाए रहने की वजह से धूप का असर कम रहा और गर्मी अपेाकृत कम महसूस हुई।

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दिल्ली के अन्य इलाकों में भी तापमान सामान्य से नीचे रहा। पालम में अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रिज और लोधी रोड मौसम केंद्रों पर भी अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। अनुमान है कि मंगलवार को अधिकतम तापमान गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इससे दिल्ली वालों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिल सकती है।

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हालांकि सोमवार को राजधानी में बारिश दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में और उसके बाद शाम 5:30 बजे तक बारिश शून्य रही। इसके बावजूद हवा में नमी बनी रही। पूरे दिन ह्यूमिडिटी का स्तर 42 से 59 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड किया गया।

मौसम में बदलाव का असर वायु गुणवत्ता पर भी दिखाई दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 131 दर्ज किया गया, जो ‘मॉडरेट’ श्रेणी में आता है। यानी हवा फिलहाल बहुत खराब श्रेणी में नहीं है।

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मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बादल, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। ऐसे में मई की झुलसाने वाली गर्मी के बीच दिल्ली वालों को कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावना है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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