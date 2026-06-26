दिल्ली में फिर बिगड़ सकता है मौसम, आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट; ताजा अपडेट
दिल्ली में आज रात बारिश के साथ आंधी तूफान की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।
दिल्ली एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कड़ी धूप और बढ़ते तापमान के साथ लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने रात में में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है। इसके साथ ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने रात में आंधी तूफान औऱ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
इसके बाद 27 जून को भी मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ बारिश बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रह सकता है। हालांकि 29 जून से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 28 जून को आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। इसी के साथ गरज चमक की भी आशंका है। वहीं 29 जून को फिर बारिश और आंधी तूफान के आसार है। इस दौरान अधितम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रह सकता है।
फिर 30 जुलाई को भी ऐसी स्थिति रहने की आशंका है। एक जुलाई को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने के आसार है। 2 जुलाई आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतम और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है।
कहां कितना तापमान?
शुक्रवार को दिल्ली में सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अलग-अलग मौसम केंद्रों के आंकड़ों से पता चला है कि पालम में तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.5 डिग्री कम) और लोधी रोड पर 27.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.4 डिग्री ज़्यादा) दर्ज किया गया। रिज स्टेशन पर तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के हिसाब से सामान्य था, और आयानगर में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.6 डिग्री कम) दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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