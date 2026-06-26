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दिल्ली में फिर बिगड़ सकता है मौसम, आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट; ताजा अपडेट

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में आज रात बारिश के साथ आंधी तूफान की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। 

दिल्ली में फिर बिगड़ सकता है मौसम, आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट; ताजा अपडेट

दिल्ली एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कड़ी धूप और बढ़ते तापमान के साथ लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने रात में में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है। इसके साथ ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने रात में आंधी तूफान औऱ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

इसके बाद 27 जून को भी मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ बारिश बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रह सकता है। हालांकि 29 जून से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 28 जून को आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। इसी के साथ गरज चमक की भी आशंका है। वहीं 29 जून को फिर बारिश और आंधी तूफान के आसार है। इस दौरान अधितम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रह सकता है।

फिर 30 जुलाई को भी ऐसी स्थिति रहने की आशंका है। एक जुलाई को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने के आसार है। 2 जुलाई आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतम और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है।

कहां कितना तापमान?

शुक्रवार को दिल्ली में सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अलग-अलग मौसम केंद्रों के आंकड़ों से पता चला है कि पालम में तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.5 डिग्री कम) और लोधी रोड पर 27.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.4 डिग्री ज़्यादा) दर्ज किया गया। रिज स्टेशन पर तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के हिसाब से सामान्य था, और आयानगर में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.6 डिग्री कम) दर्ज किया गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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