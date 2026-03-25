दिल्ली में फिर 2 दिन बारिश, तेज हवा भी चलेगी; अभी कुछ दिन नहीं सताएगी गर्मी
राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से अभी मौसम सुहाना बना रहेगा। फिलहाल कुछ दिन दिल्ली के लोगों को गर्मी नहीं सताएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी।
राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से अभी मौसम सुहाना बना रहेगा। फिलहाल कुछ दिन दिल्ली के लोगों को गर्मी नहीं सताएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी।
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार की सुबह से ही तेज धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ ही धूप और तेज होती गई। हालांकि, बीच-बीच में बादलों की आवाजाही भी बनी रही। पिछले दिनों दिल्ली समेत आसपास के एक बड़े इलाके में हुई बारिश के चलते अभी हवा में नमी है। इसके चलते तापमान में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है।
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 38 से 96 फीसदी तक रहा।
मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26 मार्च गुरुवार को मौसम करवट बदलेगा। इस दिन आंशिक बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ बारिश (थंडरस्टॉर्म विद रेन) होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं, 27 मार्च को भी तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।
प्रदूषण से राहत
मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा काफी हद तक साफ-सुथरी बनी है। सीपीसीबी के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 192 दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।