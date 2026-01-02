दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप: Delhi Weather Fog Alert: दिल्ली में घने कोहरे के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां गिरते तापमान और धीमी हवाओं ने प्रदूषण के स्तर को भी बढ़ा दिया है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत न मिलने की संभावना जताई है।

सुबह होते ही राजधानी एक बार फिर धुंध की चादर में लिपटी नजर आई। सड़कों पर रफ्तार थमी हुई है और आसमान में सूरज की झलक धुंध के बीच छुपी हुई है। दिल्लीवालों को फिलहाल कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी के कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है।मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, उत्तर-पश्चिमी हवाएं पांच से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं।

राजधानी में बुधवार का दिन दिसंबर महीने के लिए पिछले छह सालों में सबसे ठंडा दर्ज किया गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में हल्की बूदांबादी हुई। फिलहाल कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कोहरे और ठंड के कारण प्रदूषण में हल्की बढ़ोतरी दिल्ली के लोगों को नए साल के पहले दिन भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। 31 दिसंबर की अपेक्षा एक जनवरी को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी में 31 दिसंबर को जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 दर्ज किया गया वहीं एक जनवरी को यह 380 रहा। ठंड, कोहरे और हवा की धीमी गति के चलते दिल्ली की हवा में प्रदूषण के कण ज्यादा देर तक बने रह रहे हैं। अगले दो दिनों के बीच भी राहत के आसार नहीं हैं। अभी सर्दी और प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी।