Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather update imd orange alert fog cold wave aqi
दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप:

Delhi Weather Fog Alert: दिल्ली में घने कोहरे के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां गिरते तापमान और धीमी हवाओं ने प्रदूषण के स्तर को भी बढ़ा दिया है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत न मिलने की संभावना जताई है।

Jan 02, 2026 05:24 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सुबह होते ही राजधानी एक बार फिर धुंध की चादर में लिपटी नजर आई। सड़कों पर रफ्तार थमी हुई है और आसमान में सूरज की झलक धुंध के बीच छुपी हुई है। दिल्लीवालों को फिलहाल कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी के कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है।मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, उत्तर-पश्चिमी हवाएं पांच से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं।

राजधानी में बुधवार का दिन दिसंबर महीने के लिए पिछले छह सालों में सबसे ठंडा दर्ज किया गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में हल्की बूदांबादी हुई। फिलहाल कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कोहरे और ठंड के कारण प्रदूषण में हल्की बढ़ोतरी

दिल्ली के लोगों को नए साल के पहले दिन भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। 31 दिसंबर की अपेक्षा एक जनवरी को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी में 31 दिसंबर को जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 दर्ज किया गया वहीं एक जनवरी को यह 380 रहा। ठंड, कोहरे और हवा की धीमी गति के चलते दिल्ली की हवा में प्रदूषण के कण ज्यादा देर तक बने रह रहे हैं। अगले दो दिनों के बीच भी राहत के आसार नहीं हैं। अभी सर्दी और प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी।

मंत्री ने किया पीएम 2.5 और 10 में कमी का दावा

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि साल 2025 दिल्ली की हवा में सुधार की मजबूत मिसाल बना है। इस साल प्रदूषण के प्रमुख मानकों पीएम 2.5 और पीएम 10 में गिरावट दर्ज की गई। पूरे साल में 79 दिन ऐसे रहे जब एक्यूआई 100 से नीचे रहा, जबकि एक्यूआई 200 से नीचे वाले दिन 200 तक पहुंच गए। जो 2018 के बाद सबसे बेहतर स्थिति है (कोविड वर्ष 2020 को छोड़कर)। जनवरी से नवंबर तक औसत एक्यूआई 187 रहा जो पिछले 8 वर्षों में सबसे अच्छा है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
