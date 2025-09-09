delhi weather update imd alert rain temperature increase monsoon दिल्ली में बारिश ने बोल दिया गुड बाय! उमस भरी गर्मी छुड़ा रही पसीना; पढ़िए मौसम अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में बारिश ने बोल दिया गुड बाय! उमस भरी गर्मी छुड़ा रही पसीना; पढ़िए मौसम अपडेट

Delhi Weather: दिल्ली में एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, सोमवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, लेकिन उमस में कमी आने की संभावना है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 06:56 AM
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का रुख देखने को मिल रहा है। सोमवार को दिन भर की तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा।

दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार को सुबह से ही तेज धूप रही जो दिन चढ़ने के साथ और तेज हो गई। इसके चलते अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में अगले चार-पांच दिनों के दौरान तेज बारिश के आसार नहीं है। इसके चलते तापमान में हल्का इजाफा देखने को मिलेगा।

उमस का अहसास कम

दिल्ली की तरफ आने वाली हवा अब मुख्य तौर पर उत्तरी पश्चिमी दिशा से आ रही है। इस हवा में नमी की मात्रा कम है, जिसके चलते लोगों को उमस का अहसास भी कम हो रहा है।

गर्मी की वजह से 67% तक बढ़ जाती है बिजली खपत

दिल्ली में गर्मी और उमस के चलते बिजली की खपत में 67 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो जाती है। विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल दिल्ली में गर्मी और उमस का स्तर काफी बढ़ गया। जिसके चलते लोगों को वातानुकूलन की आवश्यकता भी ज्यादा महसूस हुई और इसके चलते बिजली की खपत में भी उछाल देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मार्च से मई यानी मानसून से पहले के सीजन में हीट इंडेक्स आमतौर पर 31-32 डिग्री सेल्सियस के सामान्य स्तर पर था और बिजली की मांग भी स्थिर रही थी। लेकिन, जून से अगस्त के महीने में यानी मानसून के सीजन में नमी में हुई बढ़ोतरी के कारण हीट इंडेक्स भी बढ़कर 46-50 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर पहुंच गया। अध्ययन के मुताबिक दैनिक तौर पर अधिकतम बिजली की मांग में 67% तक का बदलाव देखने को मिला है।