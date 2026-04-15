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दिल्ली मौसमः गर्मी ने रंग दिखाना शुरू किया, अगले 3 दिनों में 42 डिग्री का टार्चर सहने को रहें तैयार

Apr 15, 2026 06:07 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अप्रैल की शुरुआत में मौसम थोड़ा ठंडा रहने के बाद धीरे-धीरे गर्मी बढ़ रही है। राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। इसके चलते लोगों को ज्यादा गर्मी का अहसास हुआ। अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले तीन दिनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

दिल्ली मौसमः गर्मी ने रंग दिखाना शुरू किया, अगले 3 दिनों में 42 डिग्री का टार्चर सहने को रहें तैयार

अप्रैल की शुरुआत में मौसम थोड़ा ठंडा रहने के बाद धीरे-धीरे गर्मी बढ़ रही है। राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। इसके चलते लोगों को ज्यादा गर्मी का अहसास हुआ। दिल्ली में मंगलवार को रिज इलाके में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोधी रोड में 38.1 डिग्री और आयानगर में 37.8 डिग्री दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों में इसमें चार से पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।

वहीं, न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। यह 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान के आंकड़ों से पता चला कि सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम है। वहीं पालम में यह 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.0 डिग्री कम है।

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लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री कम है। रिज में 19.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है और आयानगर में 18.1 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। दिन की गर्मी बढ़ने के बावजूद, रातें सामान्य से थोड़ी ठंडी रही हैं। मौसम में नमी का स्तर अधिकतम 74 और न्यूनतम स्तर 18 फीसदी दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बारिश न होने के कारण आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई गई है।

वहीं, 17 और 18 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। बुधवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इस बीच सुबह शाम 5 से 15 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है।

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AQI 167 अंकों पर रहा

इस बीच, दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में बनी हुई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 167 दर्ज किया गया है। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, 0-50 का AQI 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है।

तापमान बढ़ने और हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रहने के साथ, ऐसा लगता है कि दिल्ली अब पूरी तरह से गर्मियों की शुरुआत वाले दौर में प्रवेश कर रही है। आने वाले दिनों में मौसम और भी ज्यादा सख्त होने की संभावना है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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