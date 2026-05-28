Delhi Weather Update: भींगने को तैयार हो जाएं, आज से आंधी-बारिश का दौर; 7 डिग्री तक गिरेगा पारा
आज से दिल्ली के लोगों को झुलसाने वाली गर्मी और तपती लू से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज रात से तेज हवा के साथ हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम में यह बदलाव रविवार तक जारी रहने की उम्मीद है। इस वजह से तापमान में पांच से सात डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।
Delhi Weather Update: आज से दिल्ली के लोगों को झुलसाने वाली गर्मी और तपती लू से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज रात से तेज हवा के साथ हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम में यह बदलाव रविवार तक जारी रहने की उम्मीद है। आईएमडी के अनुसार, गुरुवार की शाम या रात को पूरी दिल्ली में आंधी के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस वजह से शुक्रवार के तापमान में पांच से सात डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।
पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा
दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में बुधवार को अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के मौसम पर अब एक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। गुरुवार को दिन में झुलसाने वाली गर्मी बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं, लेकिन रात के समय तेज धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हवा की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है।
तापमान में गिरावट आएगी
विभाग के मुताबिक, शुक्रवार सुबह और दोपहर में इसी तरह की गतिविधि की संभावना है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बूंदाबादी होने की संभावना जताई है।
मध्यम श्रेणी में रहा AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बुधवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 190 मापा गया। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI रीडिंग को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है।
गर्मी में मामूली लापरवाही पड़ सकती है भारी
दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने तेज गर्मी में लोगों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, हल्की चूक भी भारी पड़ सकती है। दिल्ली एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ.अशोक राय ने बताया कि ज्यादा गर्मी के समय में हीट एग्जॉस्ट की स्थिति बन जाती है। इसमें चक्कर आना, ज्यादा पसीना निकलना जैसी स्थिति बन सकती है। शरीर में पानी की कमी के कारण ऐसी स्थिति बनती है। हीट स्ट्रोक इससे भी गंभीर स्थिति होती है।
थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहें
इस स्थिति में मरीज को दवा देने के बावजूद बुखार कम नहीं होता और यह जानलेवा हो सकता है। इसलिए ऐसे मौसम में ज्यादा देर तक धूप में न रहे। निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिक भी थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहें और धूप में ज्यादा देर तक न रहें। कुछ समय के अंतराल पर छाया में जाकर आराम कर लें। कान, सिर को कपड़े से ढककर रखें। अगर पसीना ज्यादा निकल रहा है तो बीच-बीच में नमक-चीनी का घोल या शिकंजी बनाकर पी लें, ताकि शरीर में सोडियम की मात्रा कम न हो।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।