Delhi Weather Update: 16 जगहों पर AQI 400 के पार, भारी प्रदूषण के बीच एक गुड न्यूज भी
Delhi Weather Update: दिल्ली की हवा लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। शुक्रवार को इस सीजन में पहली बार दिल्ली के 16 स्थानों पर एक्यूआई 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। इससे प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा से राहत मिलती नहीं दिख रही है। शुक्रवार को इस सीजन में पहली बार दिल्ली के 16 स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा। इनमें दिल्ली के कई रिहायशी इलाके शामिल हैं। हवा की गति बेहद मंद होने से गुरुवार को पूरे दिन दिल्ली के आसमान पर स्मॉग की मोटी परत छाई रही। शुक्रवार सुबह भी इसका असर दिखा।
शुक्रवार सुबह आठ बजे दिल्ली का समग्र एक्यूआई 403 के अंक पर पहुंच गया। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप निकली और हवा की रफ्तार में भी कुछ इजाफा हुआ। इससे शाम चार बजे तक सूचकांक सुधरकर 373 पर आ गया। आईआईटी क्षेत्र में एक्यूआई 452 रहा। बता दें कि 450 से ऊपर एक्यूआई गंभीरतम कैटेगरी में आता है। शुक्रवार को गाजियाबाद का एक्यूआई 368 रहा। ग्रेटर नोएडा में 348, गुरुग्राम में 324, नोएडा में 313 और फरीदाबाद में एक्यूआई 298 दर्ज किया गया।
बारिश और हवा से मिलेगी राहत
भारी प्रदूषण के बीच राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है। अगले दो दिनों में प्रदूषण से हल्की राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति भी तेज रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति भी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इससे प्रदूषक कणों का विसर्जन तेज होगा और लोगों को प्रदूषण से हल्की राहत मिलेगी। इस बीच, शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया।
परिवहन क्षेत्र की सबसे बड़ी भागीदारी
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ी भागीदारी परिवहन क्षेत्र की रही। प्रदूषण में परिवहन की हिस्सेदारी 18.5 फीसदी रही। जबकि, आवासीय स्रोतों से 4.6 फीसदी, बाहरी उद्योगों के चलते 3.7 फीसदी, निर्माण कार्यों के चलते 2.5 फीसदी, सड़क की धूल की हिस्सेदारी 1.3 फीसदी की रही। जबकि, एनसीआर के शहरों में झज्जर की हिस्सेदारी 7.2 फीसदी, गुरुग्राम की हिस्सेदारी 5.4 फीसदी रही।
यहां बढ़ा प्रदूषण का प्रकोप
स्थान - एक्यूआई
आईआईटी दिल्ली - 452
नार्थ कैंपस - 446
एनआईएच नरेला - 437
पूसा - 437
बुराड़ी क्रॉसिंग - 433
पंजाबी बाग - 431
कॉमनवेल्थ कॉम्प्लेक्स - 428
चांदनी चौक - 427
मथुरा रोड - 421
आईटीओ - 419
एनएसयूटी जाफरपुर - 418
जैएनयू - 413
जहांगीरपुरी - 409
तालकटोरा गार्डन - 407
डीटीयू - 404
एनएसआईटी द्वारका - 402
बायोमास जलाने की हिस्सेदारी भी ज्यादा
भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक गुरुवार को बायोमास जलाना और द्वितीयक कार्बनिक एयरोसोल दिल्ली के वायु प्रदूषण के दो सबसे बड़े कारक रहे। इन दोनों में से प्रत्येक ने शहर के कुल प्रदूषण में 25.4 फीसदी तक का योगदान किया। जबकि, वाहनों से निकलने वाला धुआं तीसरा सबसे बड़ा कारक रहा। पता हो कि द्वितीयक कार्बनिक एयरोसोल हवा में मौजूद बेहद छोटे ठोस कणों को कहते हैं।
नियम उल्लंघन पर 12 हजार चालान
नगर निगम प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ बीते दो सप्ताह में 12 हजार से अधिक चालान काटे हैं। यह कार्रवाई दो नवंबर से 13 नवंबर के बीच हुई। इसमें उल्लंघनकर्ताओं पर इन सभी चालानों के मद्देनजर एक करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक के जुर्माना लगाया गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।