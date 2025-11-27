दिल्ली में 3 साल में सबसे ठंडी रही नवंबर की रात, पारा 8°C तक गिरा; ठंड का नया रिकॉर्ड

संक्षेप: दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण सर्दी का असर बढ़ गया है और बीते तीन सालों में नवंबर महीने की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, जहां सफदरजंग मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है।

राजधानी दिल्ली के मौसम में इस बार सर्दियों की धमक समय से पहले ही महसूस की जाने लगी है। मंगलवार रात राजधानी दिल्ली में नवंबर महीने के लिए बीते तीन सालों में सबसे ज्यादा ठंडी रही। इससे पहले वर्ष 2022 में नवंबर महीने में न्यूनतम तापमान में इतनी गिरावट देखने को मिली थी।

उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते दिल्ली की हवा में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर रात के तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में बुधवार को न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है। यह इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही है। अगर पिछले कुछ सालों में नवंबर महीने के न्यूनतम तापमान से तुलना करें तो वर्ष 2022 के नवंबर महीने के बाद राजधानी में इतनी ठंड पड़ी है। वर्ष 2022 की 25 नवंबर को न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

बीते चार दिनों में न्यूनतम तापमान में लगभग चार डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के आयानगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठंडी रही। यहां का न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस कम है। समय के साथ अब सर्दी में बढ़ोतरी हो रही है।