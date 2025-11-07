बर्फीली हवाएं बढ़ा रहीं दिल्ली की ठिठुरन, सीजन की सबसे ठंडी रात; पढ़िए मौसम अपडेट

Hindustan Hindi News
Fri, 7 Nov 2025 09:40 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में बुधवार-गुरुवार की रात सर्दियों की पहली ठंडक महसूस हुई। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरकर 12.7°C पर पहुंच गया। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह सामान्य से तीन डिग्री कम है और पिछले दिन के मुकाबले करीब छह डिग्री की गिरावट है।

बर्फीली हवाओं की वजह से बढ़ी ठंड

आईएमडी ने बताया कि हिमालय की बर्फीली चोटियों से उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाएं और साफ आसमान इस गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। दिन में जमीन गर्म होती है, लेकिन रात में गर्मी आसमान में निकल जाती है। रविवार तक पारा 1-2 डिग्री और गिर सकता है। सोमवार को यह 10 डिग्री से नीचे जा सकता है।

शहर के अलग-अलग इलाकों में तापमान

सफदरजंग का तापमान दिल्ली का औसत माना जाता है। लेकिन शहर के अन्य हिस्सों में ठंड और ज्यादा थी। आया नगर में न्यूनतम 11.4°C दर्ज हुआ। लोधी रोड पर 12°C और पालम में 12.5°C रहा।

पिछले सालों की तुलना

सफदरजंग में आमतौर पर अक्टूबर के अंत तक पारा 15 डिग्री से नीचे चला जाता है। इस बार यह थोड़ा देर से हुआ।

2024: 19 नवंबर (12.3°C)

2023: 28 अक्टूबर (14.3°C)

2022: 23 अक्टूबर (14.5°C)

2021: 27 अक्टूबर (14.6°C)

2020: 20 अक्टूबर (13.7°C)

इस सीजन में अब तक सबसे कम तापमान 26 अक्टूबर को 15.8°C था। नवंबर के अंत तक पारा आमतौर पर 10 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है। पिछले साल नवंबर में सबसे कम 9.5°C (29 नवंबर), 2023 में 9.2°C (23 नवंबर) और 2022 में 7.3°C (29 नवंबर) दर्ज हुआ था।

आगे का अनुमान

स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा कि उत्तर-पश्चिमी हवाएं कुछ दिन और चलेंगी। रातें ठंडी रहेंगी, लेकिन दिन गर्म। साफ आसमान से दिन में धूप रहेगी। रविवार तक 1-2 डिग्री और गिरावट संभव है।

दिन का तापमान भी गिरा

धूप होने के बावजूद अधिकतम तापमान 27.4°C रहा। यह सामान्य से तीन डिग्री कम है और पिछले दिन के 30.4°C से भी नीचे है। शुक्रवार और शनिवार को अधिकतम तापमान 25-27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

