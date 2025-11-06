दिल्लीवालो तैयार हो जाइए! अब बढ़ने वाली है ठंड, दो-तीन दिन में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा

संक्षेप: Delhi Weather: दिल्ली में अब हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी होने से ठंड का अहसास बढ़ेगा, जिससे अगले दो-तीन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने और सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है।

राजधानी दिल्ली में अब ठंड का अहसास बढ़ने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा कि दिशा अब मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी होने के आसार हैं। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले दो-तीन दिन में तीन डिग्री तक की गिरावट की संभावना है।

दिल्ली में इन दिनों सुबह से ही तेज खिली हुई धूप निकल रही है। जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी का रुख बना हुआ है। खासतौर पर न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से ऊपर है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम है। जबकि, न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 53 से 92 फीसदी तक रहा।