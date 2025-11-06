Hindustan Hindi News
दिल्लीवालो तैयार हो जाइए! अब बढ़ने वाली है ठंड, दो-तीन दिन में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा

संक्षेप: Delhi Weather: दिल्ली में अब हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी होने से ठंड का अहसास बढ़ेगा, जिससे अगले दो-तीन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने और सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है।

Thu, 6 Nov 2025 06:42 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में अब ठंड का अहसास बढ़ने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा कि दिशा अब मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी होने के आसार हैं। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले दो-तीन दिन में तीन डिग्री तक की गिरावट की संभावना है।

दिल्ली में इन दिनों सुबह से ही तेज खिली हुई धूप निकल रही है। जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी का रुख बना हुआ है। खासतौर पर न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से ऊपर है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम है। जबकि, न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 53 से 92 फीसदी तक रहा।

सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहने के आसार

मौसम विभाग का अनुमान है कि अब हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी होने वाली है। यह हवा अपने साथ पहाड़ों की ठंडक भी ले आएगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। गुरुवार को अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय हल्की धुंध रह सकती है, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा।

