Delhi Weather Update: ठंड ने पकड़ी रफ्तार, 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा; आज कैसा मौसम
Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। दिनोंदिन पारा लुढ़कता जा रहा है। गुरुवार को इस मौसम में पहली बार पारा दस डिग्री से नीचे आया। दिन का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच तापमान में और भी गिरावट आएगी।
Delhi Weather Update: हिमालय से आने वाली ठंडी हवा के कारण राजधानी में सर्दी का अहसास बढ़ने लगा है। गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान इस सीजन में पहली बार 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच तापमान में और भी गिरावट आएगी।
गुरुवार को इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार की सुबह हल्की धुंध छाई रही। दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई। हालांकि, ठंडी हवा के चलते तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है। यह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही और इस मौसम में पहली बार पारा दस डिग्री से नीचे आया है। दिन का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है।
सुबह के समय हल्का कोहरा
मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा की गति शून्य से दस किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। सुबह के समय हल्का कोहरा दिखेगा और दिन में आसमान साफ रहेगा।
मानकों से दोगुनी ज्यादा प्रदूषित हवा
राजधानी दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलती नहीं दिख रही है। गुरुवार को दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर मानकों से लगभग दोगुना अधिक रहा। अगले दो दिनों तक भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बने रहने का अनुमान है। दिवाली के आसपास वायु गुणवत्ता सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई थी। इसके बाद हवा की रफ्तार बढ़ने और मौसम के अन्य कारकों के चलते प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ, लेकिन कुल मिलाकर हवा खराब श्रेणी में ही बनी हुई है।
औसत AQI 224 दर्ज किया गया
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 224 दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले एक्यूआई 220 था। यानी 24 घंटे में इसमें चार अंकों की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली के आईटीओ क्षेत्र की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। यहां गुरुवार शाम एक्यूआई 303 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है।
अभी 2 दिन राहत नहीं
मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 2.5 का स्तर 60 और पीएम 10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल माना जाता है। जबकि, दिल्ली-एनसीआर की हवा में बुधवार रात 12 बजे पीएम 2.5 का स्तर 98 और पीएम 10 का स्तर 190 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में मानकों के मुकाबले लगभग दोगुनी मात्रा में प्रदूषक कण मौजूद हैं। अगले दो दिनों तक भी वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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