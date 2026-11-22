Delhi Weather Update: मौसम का डबल अटैक, ठंड के साथ कोहरे की मार; आज का क्या हाल
राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे की आफत बढ़ने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को दिन में हल्के बादलों के साथ छुंध छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम 12 से 14 डिग्री के बीच रह सकता है। शनिवार को पालम इलाके में सबसे ज्यादा ठंड महसूस हुई।
राजधानी के मौसम में सर्दी के अहसास में वृद्धि के साथ कोहरे की आफत भी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को हल्के से मध्यम स्तर तक धुंध छाई रह सकती है। शनिवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिला। सफदरजंग मौसम केंद्र में सुबह साढ़े छह बजे दृश्यता घटकर 500 मीटर तक रह गई। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धुंध छंटने लगी और धूप निकल आई। पूरे दिन धूप खिली रही, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण तापमान में बढ़ोतरी नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को दिन में हल्के बादल रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम 12 से 14 डिग्री के बीच रह सकता है।
पालम सबसे अधिक ठंडा
मानक वेधशाला सफदरजंग में शनिवार को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम है। वहीं, पालम में सर्वाधिक ठंड महसूस हुई। यहां अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है।
15 इलाकों की हवा खराब श्रेणी में पहुंची
दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। शनिवार को राजधानी के 15 इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इनमें भीड़भाड़ और वाहनों की अधिक आवाजाही वाले कई इलाके शामिल हैं। दिल्ली की हवा अक्तूबर की शुरुआत से ही खराब बनी हुई है।
औसत एक्यूआई 265 रहा
हालांकि, पिछले वर्षों की तुलना में मौसम संबंधी कारकों के चलते इस बार प्रदूषण का स्तर कम है। इसके बावजूद राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 265 अंक दर्ज किया गया। अगले दो दिनों तक भी वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है।
यहां की हवा सबसे खराब
क्षेत्र - एक्यूआई
डीटीयू - 361
नार्थ कैंपस - 353
चांदनी चौक - 351
सीरीफोर्ट - 349
आईटीओ - 327
धूल नियंत्रण के लिए पानी छिड़का
दिल्ली में वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी प्रशासन ने कई तैयारियां की हैं। इसी कड़ी में शनिवार को निगम ने विभिन्न विभागों के साथ मिलकर धूल प्रदूषण कम करने के लिए ड्रोन से पानी का छिड़काव किया। वहीं, प्रदूषण की रोकथाम के लिए निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निगम प्रशासन ने ग्रैप की पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नवंबर में अब तब 30 हजार चालान काटे हैं। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया है।
अगले साल तक प्रदूषण घटाने का लक्ष्य
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वर्ष 2027 के लिए 15 से 20 फीसदी तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जिला स्तर पर भी वार्षिक कार्ययोजना तैयार होगी। आयोग ने एनसीआर के राज्यों, जिलों और नगर निगमों को पांच दिसंबर तक कार्ययोजना सौंपने को कहा है। निर्देश के अनुसार, अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करनी होगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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