दिल्लीवाले तैयार हो जाइए! अगले 3 दिन कोहरा छाने के आसार, ठंड छुड़ाएगी कंपकंपी
Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली में अगले तीन-चार दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा छाने और ठंड बढ़ने का अनुमान है, जहाँ गुरुवार को अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए गए हैं, जबकि शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं।
राजधानी दिल्ली में अगले तीन-चार दिनों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके चलते सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ेगा। इस बीच, गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे रिकार्ड किए गए। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार की सुबह हल्की धुंध देखने को मिली। लेकिन, दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई।
दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम है। जबकि, न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 02 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 48 से 100 फीसदी तक रहा। दिल्ली के रिज इलाके में सबसे कम अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। जबकि, आयानगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 4.2 डिग्री कम है। माैसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में सर्दी में काफी बढ़ोतरी होगी।
मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को सुबह के समय हल्का कोहरा दिख सकता है। जबकि, दिन के समय भी आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 25 से 27 और न्यूनतम तापमान 08 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की गति पांच से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। रिज इलाके में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री रिकार्ड किया गया।