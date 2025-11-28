Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather update cold fog temperature minimum
दिल्लीवाले तैयार हो जाइए! अगले 3 दिन कोहरा छाने के आसार, ठंड छुड़ाएगी कंपकंपी

दिल्लीवाले तैयार हो जाइए! अगले 3 दिन कोहरा छाने के आसार, ठंड छुड़ाएगी कंपकंपी

संक्षेप:

Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली में अगले तीन-चार दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा छाने और ठंड बढ़ने का अनुमान है, जहाँ गुरुवार को अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए गए हैं, जबकि शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं।

Fri, 28 Nov 2025 05:23 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में अगले तीन-चार दिनों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके चलते सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ेगा। इस बीच, गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान सामान्य से नीचे रिकार्ड किए गए। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार की सुबह हल्की धुंध देखने को मिली। लेकिन, दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम है। जबकि, न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 02 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 48 से 100 फीसदी तक रहा। दिल्ली के रिज इलाके में सबसे कम अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। जबकि, आयानगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 4.2 डिग्री कम है। माैसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में सर्दी में काफी बढ़ोतरी होगी।

मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को सुबह के समय हल्का कोहरा दिख सकता है। जबकि, दिन के समय भी आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 25 से 27 और न्यूनतम तापमान 08 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की गति पांच से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। रिज इलाके में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री रिकार्ड किया गया।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Weather
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।