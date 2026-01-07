दिल्ली में गलन भरी ठंड और कोहरे का सितम, मौसम विभाग ने दो दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट

संक्षेप: Delhi Weather: दिल्ली में बर्फीली हवाओं और बादलों के कारण अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे राजधानी में कोल्ड डे की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक घने कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी किया है।

राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सर्दी का सितम और बढ़ गया। कोहरे, धुंध और हल्के बादलों के चलते दिन भर धूप गायब रही। जिसके चलते दिन के अधिकतम तापमान में तेज गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली के मौसम केंद्रों में कोल्ड डे यानी शीत दिवस की स्थिति रही। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए ठंड और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

ज्यातार इलाकों में छाया कोहरा दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार की सुबह मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। दिन चढ़ने के साथ कोहरा कम हुआ लेकिन हल्के बादलों की मौजूदगी के चलते दिन के ज्यादातर समय में धूप नहीं निकली। इस समय दिल्ली में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा आ रही है। यह हवा अपने साथ पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और रेगिस्तानों की ठंडक लेकर आ रही है। इसके चलते लोगों को गलन भरी सर्दी का अहसास हो रहा है।

गलन भरी सर्दी और धूप नहीं निकलने के चलते दिन के अधिकतम तापमान में तेज गिरावट हुई है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है। जबकि, न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जोकि सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम है।

पालम और लोधी रोड पर कोल्ड डे मौसम विभाग की तकनीकी परिभाषा के मुताबिक न्यूनतम तापमान दस डिग्री से नीचे और अधिकतम तापमान सामान्य से साढ़े चार डिग्री कम होने पर उसे कोल्ड डे की स्थिति यानी शीत दिवस माना जाता है। मंगलवार को पालम और लोधी रोड मौसम केंद्र में शीत दिवस की स्थिति रही। दोनों ही स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री से ज्यादा कम रहा।

दो दिन के लिए येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को भी दिन के समय ऐसे ही कड़ाके की स्थिति रह सकती है। सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा देखने को मिल सकता है। जबकि, अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। दिन के समय हवा की गति पांच से पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। बुधवार को ठंड और कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि, गुरुवार को कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।