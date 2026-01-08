Hindustan Hindi News
delhi weather update cold day alert fog north india winter temperature
दिल्ली में गलन भरी सर्दी का सितम, कोल्ड डे के बीच कोहरे का येलो अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

दिल्ली में गलन भरी सर्दी का सितम, कोल्ड डे के बीच कोहरे का येलो अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

संक्षेप:

Delhi Weather Update: दिल्ली में बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड और कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने शुक्रवार तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है और 15 जनवरी तक राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

Jan 08, 2026 07:26 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली में गलन भरी सर्दी का सितम अभी बना रहेगा। आज सुबह से ही लोगों को गलन का अहसास हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। पालम केन्द्र में दृश्यता का न्यूनतम स्तर 150 मीटर तक दर्ज किया गया। बुधवार को भी दिल्ली के दो मौसम केन्द्रों में कोल्ड डे यानी शीत दिवस की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए ठंड और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।

दो जगह कोल्ड डे की स्थिति

मौसम विभाग के मुताबिक, अगर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है और अधिकतम तापमान सामान्य से साढ़े चार डिग्री कम है तो उसे कोल्ड डे यानी शीत दिवस कहा जाता है। इसके अनुसार दिल्ली में बुधवार को पालम और लोधी रोड पर कोल्ड डे की स्थिति रही। पालम का अधिकतम पारा 13.9 डिग्री रहा,जो कि सामान्य से 4.8 डिग्री कम है। लोधी रोड का अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री रहा।

कोहरा और उत्तर-पश्चिमी हवाएं बनीं विलेन

ऊपरी स्तर पर जमा कोहरा और बर्फीली उत्तर-पश्चिमी हवाएं सूरज की किरणों को भी रोक रही हैं। सफदरजंग में विजिबिलिटी 800 मीटर और पालम में 600 मीटर तक गिर गई। स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत कहते हैं, "हवाएं लगातार चल रही हैं और कोहरा ऊपर बना हुआ है। थोड़ी-बहुत धूप निकली भी तो इतनी कमजोर कि गर्माहट का एहसास ही नहीं हुआ।"

दिल्ली मौसम

आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को अधिकतम तापमान में एक डिग्री का मामूली इजाफा हो सकता है, लेकिन बड़ा बदलाव नहीं होगा। येलो अलर्ट जारी रहेगा और सुबह-शाम मध्यम से घना कोहरा परेशान करेगा।

उत्तर भारत में ठंड और बढ़ेगी

मौसम एक्सपर्ट्स की मानें तो 15 जनवरी तक उत्तर भारत में ठंड और तेज होगी। कोई वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं आ रहा, जो राहत दे सके। मौसम एक्सपर्ट नवदीप दाहिया का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच सकता है। दिल्ली में 12-15 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है।

वे आगे कहते हैं, 'बुधवार को कई जगहों पर तापमान 10-12 डिग्री के बीच झूल रहा था। शाम ढलते ही विंड चिल फैक्टर से हड्डियां कंपा देने वाली ठंड महसूस हो रही है। गुरुवार से यह और तीव्र होगी। न्यूनतम तापमान भले ही 2019 जैसा न गिरे, लेकिन 3-4 डिग्री के आसपास बना रहेगा।'

