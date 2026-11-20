Delhi Weather Update: ठंड और प्रदूषण बढ़ा, अगले 8 दिनों तक 'जहरीली' हवा से राहत नहीं
Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में ठंड और प्रदूषण दोनों में बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार अब तक इस सीजन की सबसे सर्द सुबह रही, जबकि एक्यूआई में भी 48 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 8 दिन तक 'जहरीली' हवा से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।
Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ल में सर्दी का असर दिखने लगा है। गुरुवार अब तक इस सीजन की सबसे सर्द सुबह रही। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.1 डिग्री कम रहा। बुधवार की तुलना में न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार, गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक रहा। दिन में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में खास गिरावट नहीं आई, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बढ़ गया है।
AQI में 48 अंकों की बढ़ोतरी
राजधानी में हवा की गति कम होने और तापमान में गिरावट का असर वायु प्रदूषण पर देखने को मिला है। बीते 24 घंटे के भीतर ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में 48 अंक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को दिल्ली में हवा की गति औसतन पांच से 15 किलोमीटर प्रतिघंटा ही रही।
बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकती है हवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार, 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। इसके बाद के पांच दिनों में भी जहरीली हवा से राहत के आसार नहीं हैं। गुरुवार शाम 4 बजे दिल्ली का एक्यूआई 280 दर्ज किया गया। यह खराब श्रेणी में आता है। बुधवार को राजधानी का एक्यूआई 232 दर्ज किया गया था। यानी एक दिन में इसमें 48 अंक का इजाफा हुआ है।
राजधानी में गुरुवार को एक दर्जन से अधिक स्थानों पर एक्यूआई बेहद खराब रहा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक हवा की गति कम रहने का अनुमान है। 20 नवंबर को शाम और रात के समय हवा की गति पांच किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।
अधिकांश स्थानों पर कोहरा छाने की आशंका
मौसम विभाग ने 20 नवंबर की सुबह अधिकांश स्थानों पर हल्का और कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा छाने की आशंका जताई है। 21 नवंबर को भी कई स्थानों पर हल्का या मध्यम कोहरा रह सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
सख्त कार्रवाई करने का निर्देश
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर के नगर निकायों को वायु प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कचरा, सूखी पत्तियां और जैविक कचरा खुले में जलाने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा। यादव ने गुरुवार को तुर्किये के अंताल्या से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों के साथ बैठक की। उन्होंने सर्दियों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए तैयार कार्ययोजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का जमीन पर स्पष्ट असर दिखना चाहिए।
कचरा निस्तारण में तेजी लाएं
केंद्रीय मंत्री ने खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने और प्रत्येक वार्ड में त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रोजाना उत्पन्न होने वाले कचरे का पूरा प्रसंस्करण सुनिश्चित करने और भलस्वा तथा ओखला डंपसाइट पर पुराने कचरे के निस्तारण में तेजी लाने को कहा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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