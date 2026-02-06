आज का मौसम: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज धूप से बढ़ा राजधानी का पारा; सर्दी से राहत

संक्षेप: दिल्ली में बर्फीली हवाओं के बाद अब तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और बढ़ने का अनुमान जताया है।

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। फरवरी में शुरुआत से ही जहां बर्फीली हवाओं की वजह से कंपकंपी का अहसास हो रहा था, वहीं अब सर्दी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली हवा के चलते सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बना हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिन में खिली अच्छी धूप, बढ़ा पारा दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा साफ हो गया और धूप निकल आई। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। एक दिन पहले की तुलना में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.8 डिग्री ज्यादा है। एक दिन पहले की तुलना में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री का इजाफा हुआ है। आर्द्रता का स्तर 58 से 100 फीसदी तक दर्ज किया गया।

आज कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान आठ से दस डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण में मामूली सुधार हवा की गति बढ़ने से दिल्ली के लोगों को वायु प्रदूषण से मामूली राहत मिली है। इससे राजधानी की हवा बहुत खराब श्रेणी से सुधरकर गुरुवार को खराब श्रेणी में आ गई है। अगले दो दिनों में इसमें और सुधार होने के आसार हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 241 रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 339 था। यानी चौबीस घंटे के भीतर सूचकांक में 98 अंकों का सुधार हुआ है। गुरुवार को केवल पूसा निगरानी केन्द्र में ही सूचकांक 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में रहा।