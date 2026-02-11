आज का मौसम: दिल्ली-NCR में फरवरी में ही ठंड हुई छूमंतर! गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, अपडेट्स

संक्षेप: दिल्ली में तेज धूप के कारण मंगलवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, जहां तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री ऊपर 28.6 सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है।

राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन गर्म मौसम की स्थिति बनी रही। मंगलवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बढ़ी गर्मी से लोगों के पसीने छूटने लगे हैं।

तेज धूप से चढ़ा पारा मंगलवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में तेज खिली हुई धूप निकली रही। इसके चलते अधिकतम तापमान में बढोतरी का यह प्रमुख कारण बताया जा रहा है। 22 जनवरी को इससे पहले 27.7 डिग्री सेल्सियस तापमान इस सीजन में दर्ज किया गया था।

बादल भी नहीं दिखा पाए असर दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार की सुबह हल्के बादल छाए थे लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही बादल साफ हो गए और सुबह 9 बजे तक चमकदार धूप निकल आई। दिन के ज्यादातर हिस्से में तेज धूप निकली रही। इसके चलते अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जो कि सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जबकि, न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। राजधानी में नमी का स्तर अधिकतम 98 फीसद तथा न्यूनतम स्तर 38 फीसद दर्ज किया गया।