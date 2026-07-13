दिल्ली-NCR में मौसम का उलटफेर; अब 2 बदलावों से बढ़ेगी परेशानी, 7 दिन का हाल
बीते दो दिनों से दिल्ली-NCR में बारिश नहीं होने से उमस बढ़ गई है। IMD के मुताबिक, एक हफ्ते तक बारिश की संभावना नहीं है।
दिल्ली-NCR बीते दो दिनों से बारिश नहीं हुई है। इससे उमस बढ़ गई है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री जबकि न्यूनतम 28.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अब एक हफ्ते तक बारिश की संभावना नहीं है। इस बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता रविवार को लगातार दूसरे दिन खराब श्रेणी में दर्ज की गई। कुल मिलाकर दिल्ली मौसम के दो बड़े बदलावों 'उमस और खराब एक्यूआई' का सामना कर रही है। मौसम विभाग की मानें तो आगे भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। कभी-कभी हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
मौसम विभाग ने 14 जुलाई को आसमान में हल्के बादलों की छिटपुट मौजूदगी रहने की संभावना जताई है। इस दिन हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जाएगी। 14 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। इसके बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
मौसम विभाग ने 15 से 19 जुलाई तक दिल्ली में अधिकतम तापमान के 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में सोमवार की सुबह गर्मी और उमस का असर देखा गया। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन 'खराब' श्रेणी में रही। दिल्ली का AQI 294 अंक दर्ज किया गया।
मौसम विभाग की मानें तो आगे भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली के आसपास के राज्यों की बात करें तो 13 से 17 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में गरज चमक के साथ कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। 13 से 19 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी यूपी में अलग-अलग जगहों पर कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। 13 से 19 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में व्यापक बारिश की संभावना है।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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