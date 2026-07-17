दिल्ली में कल का मौसमः आंधी-तूफान के साथ बारिश का येलो अलर्ट, बीती रात ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड
Delhi Weather Tomorrow: मौसम विभाग ने दिल्ली में शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दोनों दिन आंधी-तूफान के साथ बारिश होने होने की संभावना जताई गई है। इस बीच, गुरुवार रात पिछले 5 सालों में जुलाई में सबसे गर्म रात रही। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
Delhi Weather Tomorrow: दिल्ली में गुरुवार की रात को पिछले पांच सालों में जुलाई की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। इस दौरान मौसम गर्म और उमस भरा रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम तापमान इससे ज्यादा यानी 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.6 डिग्री ज्यादा है।
आईएमडी ने शुक्रवार शाम और रात के दौरान बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। साथ ही शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वीकेंड पर बारिश के साथ आंधी-तूफान की भविष्यवाणी की गई है।
5 डिग्री ज्यादा रहा अधिकतम तापमान
दिल्ली के अलग-अलग मौसम स्टेशनों के डेटा से पता चला कि लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा था। इसके बाद पालम में 38.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.3 डिग्री ज्यादा), आयानगर में 38.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा) और रिज स्टेशन पर 37.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा) तापमान रहा।
सामान्य से ज्यादा रहा न्यूनतम तापमान
शहर के मुख्य मौसम केंद्र, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री ज्यादा था। पालम में तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.1 डिग्री ज्यादा) और लोधी रोड पर 30.1 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 4.1 डिग्री ज्यादा) दर्ज किया गया। रिज स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.2 डिग्री कम) दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में यह 30.1 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.6 डिग्री ज्यादा) रहा।
मध्यम श्रेणी में रहा AQI
शुक्रवार शाम को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 176 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को मध्यम, 201-300 को खराब, 301-400 को बहुत खराब और 401-500 को गंभीर माना जाता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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