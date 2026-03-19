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दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर, अभी 2 दिन और बारिश; 10 डिग्री तक गिरा पारा

Mar 19, 2026 06:55 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली में तेज हवा के साथ बुधवार की शाम को हुई बारिश से मौसम में तेज बदलाव आया। मौसम विभाग के मुताबिक मुश्किल से घंटे भर के अंदर ही तापमान में 5 से 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट सफदरजंग और पालम मौसम केन्द्र में देखने को मिली है।

दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर, अभी 2 दिन और बारिश; 10 डिग्री तक गिरा पारा

राजधानी दिल्ली में तेज हवा के साथ बुधवार की शाम को हुई बारिश से मौसम में तेज बदलाव आया। मौसम विभाग के मुताबिक मुश्किल से घंटे भर के अंदर ही तापमान में 5 से 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट सफदरजंग और पालम मौसम केन्द्र में देखने को मिली है।

कई जगहों पर तेज हवा के साथ बूंदाबांदी

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बुधवार सुबह से ही तेज धूप निकली रही। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। बुधवार शाम को कई जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। इस दौरान प्रगति मैदान में 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। येलो अलर्ट भी जारी किया।

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40 की रफ्तार से चलेगी हवा

मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को भी दिल्ली के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखने को मिलेगी। इस दौरान हवा की गति बीस से तीस किलोमीटर तक रहने की संभावना है। बीच-बीच में हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की भी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

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खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा

दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 232 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 189 के अंक पर रहा था। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बुधवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रैप समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदूषण की स्थिति पर चर्चा की गई।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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