दिल्ली में गर्मी ने पकड़ी रफ्तार, हवा भी ‘खराब’ श्रेणी में; कैसा रहेगा अगले 7 दिन का मौसम
राजधानी दिल्ली में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सात दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है। इस दौरान एक दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इस बीच शुक्रवार को एक्यूआई 210 दर्ज हुआ, जो ‘खराब’ श्रेणी में है।
राजधानी दिल्ली में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सात दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है। इस दौरान एक दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इस बीच शुक्रवार को एक्यूआई 210 दर्ज हुआ, जो ‘खराब’ श्रेणी में है।
दिल्ली में अगले छह दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और सामान्य से 1.6 से 5 डिग्री तक अधिक रहने की आशंका है। 23 फरवरी को आंशिक बादल छा सकते हैं, अन्य दिनों में आसमान साफ रहेगा। सुबह हल्का कुहासा बना रह सकता है।
शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक) और न्यूनतम 12.8 डिग्री (1 डिग्री अधिक) दर्ज हुआ। नमी का स्तर 40 से 100 फीसदी के बीच रहा। शनिवार को अधिकतम 28-30 और न्यूनतम 12-14 डिग्री रहने का अनुमान है।
प्रदूषण के स्तर दर्ज की गई बढोतरी
राजधानी में लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह एक्यूआई 210 दर्ज हुआ, जो ‘खराब’ श्रेणी में है। पीएम10 169.3 और पीएम2.5 87 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर रहा। राजधानी की हवा अभी भी अस्वास्थ्यकर बनी हुई है।
काटे गए पेड़ के बदले पांच पौधे लगाए जाएं
इस बीच, प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन कवर बढ़ाना सबसे प्रभावी और दीर्घकालिक उपाय है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
अदालत ने छतरपुर के पास दक्षिणी रिज में सड़क चौड़ीकरण की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक काटे गए पेड़ के बदले पांच पौधे लगाए जाएं। यह शर्त मई 2025 में 1.62 लाख पौधे लगाने के पूर्व आदेश के अतिरिक्त होगी।
