दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, दो दिन तक होगी बारिश, तेज आंधी भी आएगी

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से जारी गर्मी से राहत मिल गई है। सोमवार तड़के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हुई। पूर्वी भारत में हो रही भारी बारिश के बीच अब दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम दो दिन तक भीगा-भीगा रहने वाला है। अगले दो दिन तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मंगलवार को भी ऐसी ही मौसमी गतिविधि बनी रहने के आसार हैं। सफदरजंग वेधशाला के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का स्तर 93 से 59 फीसदी तक रहा।

मौसम विभाग ने बताया कि तेज हवा और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी। अनुमान है कि अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री और न्यूनतम 22-24 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। मौसम में बदलाव के साथ हवा साफ बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 159 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश और तेज हवा के कारण वायु गुणवत्ता में और सुधार होगा। नागरिकों को ऐसे मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, विशेषकर तेज हवाओं और बारिश के समय सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए।