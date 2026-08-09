Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Delhi Weather Today: अभी और भीगेगी दिल्ली, जारी रहेगा बारिश का दौर; अगले 6 दिन का हाल

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi Weather Today: राजधानी दिल्ली में मॉनसून मेहरबान है। मौसम विभाग के अनुसार, अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले छह दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले चार दिनों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। 

दिल्ली में बारिश का लुत्फ उठाते लोग।
दिल्ली में बारिश का लुत्फ उठाते लोग।

Delhi Weather Today: राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर जारी रहेगा। शनिवार को भी दिन भर बादल छाए रहे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले छह दिनों तक हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है।

राजधानी में शनिवार को भी बारिश के कारण कई इलाकों में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, छुट्टी का दिन होने के कारण लोग सड़कों पर कम निकले, इसलिए प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या विगत दिनों की अपेक्षा थोड़ी कम थी। राजधानी में जहां सुबह कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई, वहीं शाम 5:30 बजे तक बारिश की गति धीमी हो गई। मौसम विभाग ने पहले यलो अलर्ट और बाद में कुछ स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली लक्ष्मी योजना: सीएम ने पेश किया 7 दिन का रिपोर्ट कार्ड; ऐसे करें आवेदन

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह सामान्य से 1.4 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम है। राजधानी में मानक केंद्र सफदरजंग में सुबह 8.30 बजे तक 98.7 मिमी और 8.30 से शाम 5.30 तक 4.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। सुबह 8.30 से शाम 5.30 के बीच सबसे अधिक बारिश राजघाट पर 19.6 मिमी हुई।

ये भी पढ़ें:दिल्ली से कैब बुक कर रास्ते में ड्राइवर का कत्ल, कैसे सुलझी मर्डर मिस्ट्री?

दिल्ली में बीते चार दिनों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। पिछले साल अगस्त में हुई कुल बारिश का आधे से अधिक हिस्सा इस साल चार दिन में दर्ज हो गया। पिछले साल अगस्त में 14 वर्षा दिवसों में कुल 400.18 मिमी बारिश हुई थी, जबकि इस साल 8 अगस्त तक केवल चार वर्षा दिवसों में 225.7 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। महीने के पहले आठ दिनों में सफदरजंग में लगभग 60 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 188.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 214 प्रतिशत ज्यादा है। पालम में आठ दिनों में 57.9 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 155.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 168 प्रतिशत ज्यादा है। लोधी रोड पर 60 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 198.5 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 231 प्रतिशत ज्यादा है। रिज में 56.7 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 184.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 225 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि आया नगर में अगस्त के पहले आठ दिनों में 43.1 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 239.3 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 455 प्रतिशत ज्यादा है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में मिलेंगी हजार से ज्यादा नई नौकरियां! क्या है सरकार का प्लान

इस बीच, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के डेटा के अनुसार, शनिवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'संतोषजनक' श्रेणी में रहा और शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 63 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, 0-50 का AQI 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi Weather Today
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।