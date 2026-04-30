दिल्ली मौसमः आंधी-बारिश से गिरा पारा, आज भी बारिश की संभावना; 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
राजधानी में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने बुधवार को गर्मी से राहत दिलाई। तेज धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी के कारण न्यूनतम तापमान में करीब आठ डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से नीचे आ गए।
राजधानी में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने बुधवार को गर्मी से राहत दिलाई। तेज धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी के कारण न्यूनतम तापमान में करीब आठ डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से नीचे आ गए।
बीते कुछ दिनों से दिल्ली भीषण गर्मी और लू की चपेट में थी। इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार शाम मौसम ने करवट ली। धूल भरी आंधी के बाद मंगलवार को दिनभर बादलों की आवाजाही रही और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मंगलवार रात भी तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश दर्ज की गई।
बुधवार सुबह घने बादल छाए रहे, हालांकि बाद में धूप निकल आई। बूंदाबांदी के चलते हवा में नमी बढ़ी, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली। सफदरजंग वेधशाला में बुधवार को अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम है।
तेज हवा के साथ बूंदाबांदी की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को भी तेज हवा के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री और न्यूनतम 20 से 22 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
मध्यम श्रेणी में रहा एक्यूआई
मौसम में बदलाव का असर वायु गुणवत्ता पर भी दिखा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 183 रहा, जो मध्यम श्रेणी में है।
लापरवाही पड़ सकती है सेहत पर भारी
मौसम में अस्थायी राहत के बाद जल्द ही एक बार फिर हीट वेव शुरू होंगी। ऐसे में धूप में काम करने वाले गिग वकर्स, श्रमिकों के साथ-साथ घर में रहने वाले लोगों, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी खास ख्याल रखना होगा। हीट वेव के दौरान जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।
एहतियात बरतने की सलाह
दिल्ली एम्स के बाल रोग विभाग और आहार विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों ने लोगों को गर्मी में एहतियात बरतने की सलाह दी है। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. नवल विक्रम बताते हैं कि आमतौर पर शरीर खुद अपना तापमान नियंत्रित कर लेता है, लेकिन अगर ज्यादा समय तक धूप या लू में रहते हैं तो शरीर का कोर तापमान बढ़ जाता है। इसे कम होने में ज्यादा समय लगता है। यदि यह कोर तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है, तो इसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसमें अन्य स्ट्रोक की तरह के लक्षण दिखने लगते हैं।
ऐसे करें बचाव
●धूप में निकलने से सिर को कपड़े से जरूरी ढकें।
●नींबू पानी, ओआरएस घोल थोड़े-थोड़े समय पर पीते रहें।
●कार्बोनेटेड सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स आदि पीने से परहेज करें।
●ज्यादा मसाले, वसा वाले भोजन को न खाएं।
●खुद के कमरे के वातावरण को 25 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखें।
●हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें, ताकि शरीर पर हवा लगती रहे।
●किडनी के मरीज पानी पीने को लेकर डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।