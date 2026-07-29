Delhi Weather Today: अभी 2 दिन और भीगेगी दिल्ली, खुशनुमा रहेगा मौसम का मिजाज
Delhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को मूसलाधार बारिश ने एक तरफ जहां भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई। एक्यूआई भी संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
Delhi Weather Today: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को दिनभर हुई बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। कई स्थानों पर तेज बारिश से जाम और जलभराव की स्थिति हो गई। हालांकि, लगातार हो रही बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने के साथ हवा भी और साफ हो गई। मौसम विभाग ने पहले यलो अलर्ट, फिर ऑरेंज और दोपहर बाद रेड अलर्ट जारी किया था। राजधानी के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 24 घंटे की तुलना में 9.1 डिग्री कम और सामान्य से 5.9 डिग्री नीचे रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 1.8 डिग्री कम तथा पिछले 24 घंटे की तुलना में 3.1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा।
मौसम विभाग के अनुसार सुबह साढ़े आठ बजे तक सफदरजंग में बीते 24 घंटों में 32.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 57.6 मिमी अतिरिक्त बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार वर्षा के कारण दिनभर तापमान नियंत्रित रहा और लोगों को उमस से राहत मिली। पूसा में इस अवधि में सबसे अधिक 88.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। रिज में 40.6 मिमी, आयानगर में 51.5 मिमी, राजघाट में 47.2 मिमी बारिश दर्ज की गई।
दो दिन बना रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 29 और 30 जुलाई को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले दो दिनों के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं। 29 को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री तथा 30 को 24 से 26 डिग्री रहने का अनुमान है।
संतोषजनक श्रेणी में पहुंची हवा
राजधानी में हुई बारिश से हवा की स्थिति में भी सुधार हुआ है। सीपीसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 66 अंक पर दर्ज किया गया। यह संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं, रात 8.30 बजे पीएम 2.5 का स्तर 81 तथा पीएम 10 का स्तर 89 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 अंक पर दर्ज किया गया।
लोगों को सलाह
विभाग ने लोगों को जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिजली के खंभों और खुले तारों से भी सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।
मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच वर्षा
पूसा 88.5
लोधी रोड 68.8
सफदरजंग 57.6
आयानगर 51.5
राजघाट 47.2
रिज 40.6
मयूर विहार 36.0
पालम 27.8
नजफगढ़ 0.5
(बारिश मिलीमीटर में)
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।