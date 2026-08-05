Delhi Weather Today: बादलों के बीच रुक-रुककर होती रहेगी बारिश, येलो अलर्ट जारी
Delhi Weather Today: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हुई बारिश के कारण जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिनभर रुक-रुककर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
Delhi Weather Today: मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली में बुधवार को भी आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। ज्यादातर जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। रात के समय कई जगहों पर फिर से हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है।
गर्मी और उमस से थोड़ी राहत
दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में मंगलवार सुबह और शाम हल्की से तेज बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश आया नगर में 49.3 मिमी दर्ज की गई। इसके अलावा छतरपुर में 20.5 मिमी, सफदरजंग में 9.4 मिमी, पालम में 8.1 मिमी, लोधी रोड पर 3.7 मिमी और राजघाट पर 2 मिमी दर्ज की गई। इससे लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली।
तापमान में भी कमी
बारिश के कारण तापमान में भी कमी दर्ज की गई। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से 0.5 डिग्री कम है। वहीं, शाम के समय हुई तेज बारिश के चलते प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई स्थानों पर गाड़ियां बंद पड़ गईं, जिससे यातायात और अधिक बाधित हुआ।
10 अगस्त तक खुशगवार रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को दिन भर सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह और दोपहर के समय कई क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। रात के समय कई जगहों पर फिर से हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त तक मौसम खुशगवार बना रहेगा। इस दौरान हर दिन हल्की बारिश या बूंदाबादी की संभावना जताई गई है। इन दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
अब तक 137 दिन साफ हवा वाले रहे
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार को शाम 4 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। लगातार पांच दिनों से एक्यूआई ‘संतोषजनक’ श्रेणी में बना हुआ है। राजधानी में इस वर्ष अब तक साफ हवा के 137 दिन रहे हैं जो बीते वर्ष 130 रहे थे। वर्ष 2016 में पूरे वर्ष के दौरान केवल 110 स्वच्छ वायु दिवस दर्ज किए गए थे। सीपीसीबी के अनुसार, 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है।
प्रदूषण फैलाने वालों पर केस दर्ज होगा
दिल्ली-एनसीआर में धूल और प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के अलावा मानेसर, मेरठ, रोहतक, पानीपत, करनाल, अलवर और नीमराना जैसे छोटे शहरों के नगर निकायों को भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कोर्ट में सीधे मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार दे दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।