Delhi Weather Today: आज मौसम में बदलाव के संकेत, बूंदाबांदी दिलाएगी 'जहरीली' हवा से राहत
Delhi Weather Today: दिल्ली का मौसम आज बदलने वाला है। लगातार 'जहरीली' हवा में सांस ले रहे लोगों को बूंदाबांदी से थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, देश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इस समय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल रहा है।
Delhi Weather Today: राजधानी दिल्ली के मौसम में रविवार को हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली में कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। इससे प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हो सकता है। हालांकि, यह बारिश की मात्रा और हवा की रफ्तार पर निर्भर करेगा।
शनिवार को दिल्ली के 17 इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली के लोगों को लगातार प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ रही है। इस वर्ष अक्तूबर तक वायु गुणवत्ता का स्तर पहले से बेहतर रहा था, लेकिन नवंबर की शुरुआत से ही प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 367 दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले यह 373 के अंक पर था। यानी 24 घंटे में सिर्फ छह अंकों का सुधार हुआ है। शनिवार सुबह आठ बजे सूचकांक 348 दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में हवा की रफ्तार थमने के चलते प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया।
देश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इस समय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसका असर उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में भी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
राजधानी में तापमान अभी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। शनिवार को सफदरजंग मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक है।
दीवाली पर मानकों से 5 गुना ज्यादा दूषित रही हवा
दीवाली पर राजधानी की हवा मानकों से पांच गुना ज्यादा जहरीली रही, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में भी बदलाव आया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डाटा का विश्लेषण करते हुए क्लाईमेट ट्रेंड ने यह निष्कर्ष निकाले हैं। संस्था ने दीवाली को लेकर विशेष स्वास्थ्य परामर्श जारी करने का सुझाव दिया है। पर्यावरण के अलग-अलग मुद्दों पर काम करने वाली संस्था क्लाईमेट ट्रेंड ने सीपीसीबी द्वारा दीवाली पर जारी प्रदूषण डाटा का विश्लेषण किया।
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष दीवाली के बाद पीएम 2.5 के स्तर में 146 अंक की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि इस बार यह बढ़ोतरी 57 अंक की हुई। इसके पीछे कारण यह है कि इस बार पहले से ही प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा रहा था। पिछले वर्ष दीवाली के बाद पीएम 2.5 के स्तर में उससे पहले के सप्ताह के मुकाबले में 134 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। जबकि, इस साल यह वृद्धि 25 फीसदी रही।
यह हैं मानक
रिपोर्ट में कहा गया कि दीवाली के दिन आठ नवंबर को पीएम 2.5 का औसत स्तर 290 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। भारत में चौबीस घंटे में पीएम 2.5 का औसत स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए। इसके अनुसार देखा जाए तो दिल्ली की हवा मानकों से लगभग पांच गुना ज्यादा प्रदूषित रही।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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