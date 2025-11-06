Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather today pollution level aqi temperature dips smog layer know all latest imd updates
शाम तक और खराब हो जाएगी दिल्ली की हवा, बारिश के भी संकेत नहीं, पढ़िए ताजा अपडेट

शाम तक और खराब हो जाएगी दिल्ली की हवा, बारिश के भी संकेत नहीं, पढ़िए ताजा अपडेट

संक्षेप: दिल्ली में आज आसमान साफ था, हालांकि पलूशन के चलते सूर्यदेव भी खुलकर अपनी रोशनी नहीं फैला पा रहे हैं। मौसम विभाग की मानें तो आज अधिकतम तापमान 28 से 30 तो न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रहेगा। बाकी समय भी आसमान साफ रहेगा लेकिन धुंध और पलूशन हावी रहेगा।

Thu, 6 Nov 2025 12:41 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सुबह उठते ही धुंध की सफेद चादर के पीछे से झांकता सूरज यह बता रहा है कि देश की राजधानी और एनसीआर में फैले प्रदूषण ने कैसे आबो-हवा बदल कर रख दी है। तेज हवाओं ने एक पल को पलूशन को दूर किया था,लेकिन आज वही स्थिति है। धूप है पर सफेद स्मॉग की चादर अभी भी है,लोगों की हर सांस पर पलूशन भारी है। मौसम विभाग की मानें तो शाम तक इसके और खराब होने का अनुमान है। बारिश का भी कोई अनुमान इस हफ्ते न होने के चलते लोगों को इसे अभी और झेलना होगा।

आज और आगे का मौसम कैसा रहेगा?

7 नवंबर से 11 नवंबर तक के मौसम अपडेट की बात करें तो मौसम एकजैसा ही रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 27 से 29 तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक जाएगा। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 278 था जो खराब श्रेणी में आता है और इसके शाम तक बहुत खराब होने की आशंका है।

कहां-कितना पलूशन है?

➤आनंद विहार- 288

➤आईजीआई एयरपोर्ट- 298

➤आईटीओ दिल्ली- 318

➤लोधी रोड- 201

➤द्वारका सेक्टर-8- 333

➤गाजियाबाद- 295

➤ग्रेटर नोएडा- 236

➤नोएडा- 238

➤फरीदाबाद- 187

➤गुरुग्राम- 295

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (Air Quality Early Warning System) ने भी प्रदूषण के और बिगड़ने की भविष्यवाणी की है, जिसके तहत 6 से 8 नवंबर के बीच प्रदूषण का स्तर 'वेरी पुअर' श्रेणी में जा सकता है। सिस्टम ने यह भी कहा कि हवा की गति धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है, जो दोपहर में उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके बाद, 6 नवंबर की शाम और रात के दौरान यह घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे आ जाएगी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Weather Delhi Pollution
