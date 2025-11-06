शाम तक और खराब हो जाएगी दिल्ली की हवा, बारिश के भी संकेत नहीं, पढ़िए ताजा अपडेट

संक्षेप: दिल्ली में आज आसमान साफ था, हालांकि पलूशन के चलते सूर्यदेव भी खुलकर अपनी रोशनी नहीं फैला पा रहे हैं। मौसम विभाग की मानें तो आज अधिकतम तापमान 28 से 30 तो न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रहेगा। बाकी समय भी आसमान साफ रहेगा लेकिन धुंध और पलूशन हावी रहेगा।

सुबह उठते ही धुंध की सफेद चादर के पीछे से झांकता सूरज यह बता रहा है कि देश की राजधानी और एनसीआर में फैले प्रदूषण ने कैसे आबो-हवा बदल कर रख दी है। तेज हवाओं ने एक पल को पलूशन को दूर किया था,लेकिन आज वही स्थिति है। धूप है पर सफेद स्मॉग की चादर अभी भी है,लोगों की हर सांस पर पलूशन भारी है। मौसम विभाग की मानें तो शाम तक इसके और खराब होने का अनुमान है। बारिश का भी कोई अनुमान इस हफ्ते न होने के चलते लोगों को इसे अभी और झेलना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आज और आगे का मौसम कैसा रहेगा? दिल्ली में आज आसमान साफ था, हालांकि पलूशन के चलते सूर्यदेव भी खुलकर अपनी रोशनी नहीं फैला पा रहे हैं। मौसम विभाग की मानें तो आज अधिकतम तापमान 28 से 30 तो न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रहेगा। बाकी समय भी आसमान साफ रहेगा लेकिन धुंध और पलूशन हावी रहेगा।

7 नवंबर से 11 नवंबर तक के मौसम अपडेट की बात करें तो मौसम एकजैसा ही रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 27 से 29 तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक जाएगा। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 278 था जो खराब श्रेणी में आता है और इसके शाम तक बहुत खराब होने की आशंका है।