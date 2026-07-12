Delhi Weather Today: बादलों की आवाजाही पर बारिश की संभावना नहीं, गर्मी झेलने को रहें तैयार
Delhi Weather Today: दिल्ली में बारिश का दौर फिलहाल थम गया है। पिछले दो दिनों में तापमान 6 डिग्री तक बढ़ चुका है। अभी और बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज यानी रविवार को बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, लेकिन बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। शनिवार की तुलना में तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि हो सकती है।
Delhi Weather Today: राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर थमने के साथ ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले दो दिन में ही अधिकतम तापमान में छह डिग्री के लगभग की बढ़ोतरी हुई है। अनुमान है कि आगे चार डिग्री तक की और वृद्धि हो सकती है।
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आज यानी रविवार को दिल्ली के आसमान में हल्के बादलों का आना-जाना लगा रहेगा। लेकिन, ज्यादातर समय तेज धूप रहेगी। इससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। रविवार को अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जबकि, न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
सामान्य से अधिक रहा तापमान
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शनिवार सुबह चटक धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ ही यह और तेज हो गई। बीच-बीच में हल्के बादलों की आवाजाही रही। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो कि सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जबकि, न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
फील लाइक टेंपरेचर भी बढ़ा
तापमान में बढ़ोतरी के चलते दिल्ली में महसूस होने वाली गर्मी (फील लाइक टेंपरेचर) भी बढ़ा है। शनिवार शाम साढ़े पांच बजे तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान 11.1 किलोमीटर की गति से हवाएं चल रही थीं और फील लाइक टेंपरेचर 44.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
2 दिन बूंदाबांदी की संभावना
मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार और बुधवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
बारिश वाले बादल गायब
आईएमडी की ओर से 11 जुलाई को जारी सैटेलाइट तस्वीरों में भारत का बड़ा हिस्सा बिना बारिश वाले बादलों के दिख रहा है। आईएमडी की जारी तस्वीरों में देश के 70% हिस्से पर मानसूनी बारिश के बादल दिख नहीं रहे हैं।
मध्यम कैटेगरी में पहुंचा AQI
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के डेटा के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गिरकर मध्यम कैटेगरी में आ गया। शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 140 दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार को इसी समय यह 65 के साथ संतोषजनक कैटेगरी में था। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, 0-50 का AQI 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मॉडरेट' (मध्यम), 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' माना जाता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।