Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Delhi Weather Today: अभी और 2 दिन बारिश के आसार, जुलाई में 23% ज्यादा बरसे मेघ

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi Weather Today: दिल्ली में बादलों की आवाजाही के बीच अभी दो दिन और हल्की बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, इस बार जुलाई महीने में सामान्य से 23 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज किया गया।

दिल्ली के इंडिया गेट पर बारिश का लुत्फ उठाते लोग। ( फाइल फोटो)
दिल्ली के इंडिया गेट पर बारिश का लुत्फ उठाते लोग। ( फाइल फोटो)

Delhi Weather Today: दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार को तेज धूप निकली। बीच-बीच में हल्के बादल भी आते रहे। सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी दो दिन हल्की बारिश के ही आसार हैं। दिन के समय तेज धूप के दौरान बीच-बीच में बादलों की मौजूदगी देखने को मिल सकती है।

राजधानी में मानसून का आगमन भले ही देर से हुआ, लेकिन महीना खत्म होने तक मानसून सामान्य से ज्यादा दुरुस्त साबित हुआ। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में महीने भर में सामान्य से 23 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। दो जुलाई को मानसून आगमन के बाद भी दिल्ली के लोगों को अच्छी बारिश के लिए लगभग छह दिन इंतजार करना पड़ा। अच्छी बारिश का एक दौर बीतने के बाद मानसून रेखा दिल्ली से ऊपर की तरफ चली गई। लगभग नौ दिनों तक बारिश की गतिविधियां एकदम से ही समाप्त हो गईं। इसके बाद एक बार फिर मौसम ने जोर पकड़ा और दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली। इससे मौसम का आंकड़ा से सामान्य से ज्यादा तक पहुंच गया।

ये भी पढ़ें:पुलिस को गृहमंत्री देते हैं 'लाठी-हथियार' चलाने का आदेश? किरण बेदी ने क्या बताया

मौसम विभाग के मुताबिक, जुलाई महीने में सामान्य तौर पर सफदरजंग में 195.8 मिमी बारिश दर्ज की जाती है। लेकिन, इस बार पूरे महीने में कुल 261.52 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है। यानी सामान्य से 23 फीसदी ज्यादा बारिश हुई। नौ जुलाई को 72.60 फीसदी बारिश हुई थी। जो कि इस महीने में सबसे ज्यादा रही।

मई-जून में सामान्य से कम बारिश

आंकड़े बताते हैं कि मई में सामान्य से 43 फीसदी और जून में सामान्य से 44 फीसदी कम बारिश हुई थी। इसके चलते लोगों को ज्यादा गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा था। साथ ही, प्रदूषण का स्तर भी ज्यादा रहा था। शुक्रवार सुबह 8.30 बजे तक के 24 घंटों में दिल्ली के ज्यादातर मौसम केंद्रों पर हल्की बारिश हुई। रिज में 7.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद सफदरजंग में 3.3 मिमी, पालम में 3 मिमी और लोधी रोड में 1.1 मिमी बारिश हुई।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट में बदलाव,जानें नई रफ्तार

संतोषजनक श्रेणी में रही हवा

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, शहर की हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही और शुक्रवार शाम के समय एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 76 दर्ज किया गया। दिल्ली में जुलाई में नौ साल बाद पहली बार हवा की क्वालिटी अच्छी रही और AQI गिरकर 48 पर आ गया। यह जुलाई में 2017 के बाद से दर्ज किया गया सबसे कम डेली मिनिमम AQI था, जब इंडेक्स 43 तक गिर गया था। दूसरी ओर, महीने के दौरान AQI बढ़कर 261 हो गया, जो जुलाई में पांच साल में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा डेली AQI था। इससे पहले 2021 में यह 266 था।

ये भी पढ़ें:पति ने कैंची घोंपकर की पत्नी की हत्या, दिल्ली के संभ्रांत परिवार में हुई वारदात

जुलाई में दिल्ली में हवा की क्वालिटी 15 दिन मॉडरेट (ठीक-ठाक), 12 दिन संतोषजनक, दो दिन खराब और एक दिन अच्छी रही। सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 50 के बीच के इंडेक्स को अच्छा, 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को मॉडरेट, 201-300 को खराब, 301-400 को बहुत खराब और 401-500 को गंभीर माना जाता है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi Weather Today
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।