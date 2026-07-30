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Delhi Weather Today: आज फिर भिगोएगी बारिश, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather Today: मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को यानी आज भी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान ज्यादातर इलाकों में हल्की और कहीं-कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक भी मध्यम श्रेणी में रहने का अनुमान है।

Delhi Weather Today
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Delhi Weather Today: राजधानी दिल्ली में बुधवार को मौसम का मिला-जुला मिजाज देखने को मिला। दिनभर खिली तेज धूप के बीच कुछ समय के लिए घने बादलों के आने से कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे उमस में इजाफा देखा गया। लोगों ने 48 डिग्री जैसी गर्मी का अहसास किया। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को यानी आज भी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान ज्यादातर इलाकों में हल्की और कहीं-कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बुधवार की सुबह से ही धूप-छांव का खेल चलता रहा। दिन चढ़ने के साथ ही बादल लगभग साफ हो गए और तेज धूप निकल आई। इससे अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हुआ। मंगलवार को दिल्ली और आसपास के एक बड़े हिस्से में अच्छी बारिश हुई थी। इसके चलते वातावरण में पहले से काफी नमी मौजूद है। दिन के समय कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने से भी उमस काफी बढ़ गई।

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मौसम विभाग के मुताबिक, दिन में छतरपुर, राजघाट और नजफगढ़ जैसे कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री रहा। यह सामान्य से 1.6 डिग्री कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 67 से 100 फीसदी तक रहा।

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बारिश की बात करें तो बुधवार सुबह 8:30 बजे तक के 24 घंटों में लोधी रोड पर सबसे ज्यादा 68.8 एमएम बारिश हुई। इसके बाद सफदरजंग में 57.6 एमएम, आयानगर में 51.5 एमएम, रिज में 40.6 एमएम और पालम में 27.8 एमएम बारिश दर्ज की गई। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच इन पांचों मौसम केंद्रों में से किसी पर भी बारिश दर्ज नहीं की गई।

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सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, बुधवार शाम के समय दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 104 था। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक भी मध्यम श्रेणी में रहने का अनुमान है। सीपीसीबी के AQI स्केल के अनुसार, 0 से 50 के बीच की रीडिंग को अच्छा, 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को मध्यम, 201-300 को खराब, 301-400 को बहुत खराब और 401-500 को गंभीर माना जाता है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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