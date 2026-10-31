Delhi Weather Today: 75 साल बाद अक्तूबर का सबसे ठंडा दिन, आज और कल कैसा मौसम
दिल्ली में अक्तूबर में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने फिजा में ठंडक घोल दी है। शुक्रवार का दिन बीते 75 सालों में अक्तूबर का सबसे ठंडा दिन रहा। बारिश की वजह से प्रदूषण से भी राहत मिली है। हवा संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई है। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 अंक पर पहुंच गया।
पश्चिमी विक्षोभ और अर्नब चक्रवात के असर से दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश ने अक्तूबर माह में चार वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अधिकतम तापमान सामान्य से 10.3 डिग्री लुढ़ककर 20.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जिससे शुक्रवार का दिन बीते 75 वर्षों (1951 के बाद) में अक्तूबर का सबसे ठंडा दिन रहा। इससे पहले 25 अक्तूबर 1975 को पारा 21.5 डिग्री रहा था। बारिश से प्रदूषण भी घटा और दिल्ली की हवा भी चार वर्षों में सबसे साफ रही। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार और रविवार को बारिश की संभावना नहीं है।
प्रदूषण से भी राहत
राजधानी में हुई बारिश ने दिल्लीवालों को प्रदूषण से भी राहत दिलाई है। बारिश के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफी सुधार हुआ है और हवा संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई है।बारिश के बारण शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 अंक पर पहुंच गया। इसे संतोषजनक श्रेणी में गिना जाता है। एक दिन पहले एक्यूआई 222 अंक यानी खराब श्रेणी में था। इससे पहले 28 सितंबर को एक्यूआई 56 अंक पर रहा था। 10 अक्तूबर 2022 के बाद इस बार अक्तूबर में शुक्रवार को एक्यूआई सबसे कम रहा है।
बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना नहीं
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार दो दिन आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि, बारिश होने की खास संभावना नहीं है। सोमवार से मौसम साफ हो जाएगा। शनिवार और रविवार को हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है। सोमवार को हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच सकती है।
अक्तूबर में 123.3 मिमी वर्षा
इस बार अक्तूबर माह में कुल 123.3 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य (15.1 मिलीमीटर) से करीब आठ गुना ज्यादा है। वर्ष 2022 में दिल्ली में अक्तूबर में कुल 128.6 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। वर्ष 2021 में अक्तूबर में 122.5 मिलीमीटर वर्षा हुई थी।
24 घंटे में 61.4 मिमी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे से शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे के बीच 61.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान ज्यादा बारिश मध्य रात्रि के बाद हुई। मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 1951 से 2026 के बीच इन 75 वर्षों में अक्तूब में 24 घंटे में छठी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।
पार्कों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था शुरू होगी
दिल्ली के पार्कों में वर्षा जल संचयन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इस संबंध में स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगम अधिकारियों को सभी जोन के वार्डों में ऐसे पार्कों को चिन्हित करने के लिए निर्देश दिए हैं। जहां पर इसे लागू किया जा सके। इसे लेकर कार्य योजना तैयार करने के लिए बोला गया है। शर्मा ने बताया कि निगम के अधीन सभी जोन में प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक ऐसा पार्क विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
वर्षा के पांच दिन बाद ही बढ़ने लगता है प्रदूषण
दिल्ली में बारिश होने पर हवा में मौजूद प्रदूषक कण कुछ समय के लिए कम जरूर हो जाते हैं, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। बारिश के महज पांच दिन बाद ही हवा में प्रदूषक कणों का स्तर फिर बारिश से पहले के स्तर पर पहुंचने लगता है। 22 साल के आंकड़ों पर आधारित एक नए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, बारिश प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं है।
बारिश की 612 घटनाओं का विश्लेषण
अमृता विश्व विद्यापीठम, केरल के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2003 से 2024 के बीच दिल्ली में हुई बारिश की 612 घटनाओं का विश्लेषण किया। इसमें सामने आया कि 310 मामलों यानी आधे से अधिक घटनाओं में प्रदूषक कण पांच दिन के भीतर बारिश से पहले के स्तर पर लौट आए। वहीं, करीब 45 फीसदी मामलों में 30 दिन बाद भी प्रदूषक कणों का स्तर पहले जैसा नहीं हुआ था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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