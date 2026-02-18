Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

दिल्ली में मौसम लेगा यू-टर्न, आज हल्की बारिश के आसार; IMD ने जारी किया है येलो अलर्ट

Feb 18, 2026 06:05 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में आज के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इसमें पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार को राजधानी में सुबह बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय कई स्थानों पर हल्की बारिश तथा दोपहर में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश के आसार हैं।

दिल्ली में मौसम लेगा यू-टर्न, आज हल्की बारिश के आसार; IMD ने जारी किया है येलो अलर्ट

राजधानी दिल्ली में आज के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इसमें पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार को राजधानी में सुबह बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय कई स्थानों पर हल्की बारिश तथा दोपहर में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश के आसार हैं। यही नहीं हवा की गति भी 30 से 40 किलो मीटर प्रति घंटा रह सकती है। शाम को भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान में जहां मंगलवार की अपेक्षा थोड़ी कमी का अनुमान है, वहीं न्यूनतम तापमान में बढोतरी हो सकती है।

मौसम विभाग ने बुधवार को अलग अलग समयों पर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हवा चलने की संभावना जताई है। इस बीच अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में सीजन का सबसे गर्म दिन, Feb में इतनी गर्मी क्यों? बारिश का येलो अलर्ट

विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय हवा कमजोर है। एक पश्चिमी विक्षोभ बुधवार को सक्रिय होगा जिससे मौसम में बदलाव होगा। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को दिन भर हल्के बादल छाए रहे। दोपहर में धूप तेज हो गई और बादल भी छंट गए।

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हालांकि यह सोमवार की अपेक्षा कम था। मौसम विभाग ने सोमवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन बताया। वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। राजधानी में नमी का अधिकतम स्तर 95 फीसदी दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:18 व 19 फरवरी को दिल्ली में होगा जलसंकट, इन इलाकों के लिए DJB ने जारी किया अलर्ट

प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार

वहीं दिल्ली के लोगों को अभी प्रदूषित हवा से राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि मंगलवार को प्रदूषण के स्तर में सोमवार की अपेक्षा मामूली सुधार देखा गया। सोमवार को दिल्ली के सोलह निगरानी केन्द्रों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई थी वहीं मंगलवार को शाम 6 बजे यह 7 जगहों पर बहुत खराब श्रेणी में थी। सीपीसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को कम दर्ज किया गया। सोमवार को यह 261 पर था लेकिन मंगलवार को यह 249 दर्ज किया गया। हालांकि रविवार को यह सूचकांक 216 के अंक पर रहा था।

मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। जबकि, दिल्ली-एनसीआर की हवा में मंगलवार की शाम 5 बजे पीएम 10 का औसत स्तर 224.3 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 102.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। हवा में मानकों से लगभग दो गुना ज्यादा प्रदूषक मौजूद है।

ये भी पढ़ें:वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में बारिश की चेतावनी
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Weather Delhi Weather News Delhi Weather Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;