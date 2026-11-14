दिल्ली में बारिश का अलर्ट; बदलेगा मौसम और ठिठुरन बढ़ेगी, NCR का भी हाल
Delhi Mausam: शनिवार को दिल्ली की हवा में मामूली सुधार हुआ लेकिन प्रदूषण बहुत खराब स्तर पर बना रहा। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है।
Delhi Mausam: दिल्ली में मौसम बदलने वाला है। दिल्ली में शनिवार को हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया और AQI 349 के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इससे दिल्ली के लोगों को पलूशन से मामूली राहत मिलने की संभावना जताई है। हालांकि, उत्तर-पश्चिमी हवाओं के साथ पराली का धुआं आने की भी आशंका बनी हुई है। 18 नवंबर से दिल्ली में रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई है।
कल से बदलेगा मौसम
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाने की संभावना जताई है। हवा की स्पीड बेहद धमी रहने के कारण पलूशन के भी बढ़ने की संभावना जताई गई है। हालांकि कल यानी रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बड़ा बदलाव भी नजर आने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भी बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है।
रविवार को हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार
मौसम विभाग ने रविवार को भी दिल्ली-NCR में बादल छाए रहने और सुबह के समय धुंध या हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई है। वहीं कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा भी छा सकता है। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली और एनसीआर में सुबह से लेकर दोपहर से पहले तक कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई है। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान के 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की भी संभावना जताई गई है।
सुबह के वक्त धुंध या कोहरा छाने की संभावना
रविवार को हल्की बारिश या बूंदाबांदी के बाद आगे 20 नवंबर तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बौछारें पड़ने की संभावना नहीं है। दिल्ली और एनसीआर में 16 से 20 नवंबर के दौरान आसमान मुख्य साफ रहेगा। सुबह के समय ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा देखा जाएगा। कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा भी देखा जा सकता है। IMD ने 16 नवंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है।
ठिठुरन बढ़ने के आसार
मौसम विभाग ने 17 नवंबर से तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई है। 17 से लेकर 20 नवंबर के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान के 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में 18 नवंबर से रात के तापमान में ज्यादा गिरावट रहने से ठिठुरन बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली में 18 से 20 नवंबर के दौरान न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकार्ड किया जा सकता है। 16 नवंबर से दिल्ली में हवा का रुख उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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