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दिल्ली में कल से बदलेगा मौसम, 2 दिन धूल भरी आंधी-बारिश का येलो अलर्ट; जानें क्यों बढ़ रही गर्मी

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर का मौसम कल से बदल सकता है। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी कर धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना जताई है। इससे सूरज के तल्ख तेवर में नरमी आएगी और पारा गिरने से गर्मी भी कम होगी।

दिल्ली में कल से बदलेगा मौसम, 2 दिन धूल भरी आंधी-बारिश का येलो अलर्ट; जानें क्यों बढ़ रही गर्मी

दिल्ली के लोगों के लिए मौसम की राहत बस एक दिन दूर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार से दिल्ली और आसपास के इलाके में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ेंगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी। रविवार को दिल्ली को अधिकतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मंगलवार और बुधवार को दिल्ली और आसपास के बड़े क्षेत्र में गरज के साथ आंधी आ सकती है। धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में 5 डिग्री से ज्यादा की गिरावट आ सकती है। यह राहत आगे भी बनी रहेगी, फिर से भीषण गर्मियों का दौर लौटने की संभावना कम है। मौसम विभाग ने मंगलवार-बुधवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

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दिल्ली में इस महीने पहली बार लू की स्थिति बनी

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार को सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकला रहा। धूप इतनी तीखी थी कि सुबह 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल लगने लगा। हवा की कम गति और उमस ने पसीने छुड़ाए। इस महीने में यह पहली बार है जब दिल्ली में लू की स्थिति बनी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री दर्ज किया गया। रिज में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया।

तेज धूप, हवा की धीमी रफ्तार ने उमस बढ़ाई

मॉनसून के राजधानी में दस्तक देने में हो रही देरी का असर तेज गर्मी के रूप में देखने को मिल रहा है। दिन में हो रही तेज धूप और हवा की धीमी रफ्तार ने उमस काफी बढ़ा दी है। इस कारण रातें भी गर्म हो रही हैं। बीते चार दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री के लगभग की बढ़ोतरी हुई है। दिल्लीवाले इन दिनों बेचैनी भरे मौसम का सामना कर रहे हैं। रात के समय भी मौसम ठंडा नहीं हो रहा है। दिल्ली के सफदरजंग में रविवार को न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 3.2 डिग्री ज्यादा है। जून के इस महीने में पहली बार न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यह दो वर्षों में जून की सबसे गर्म रात थी। इससे पहले 24 जून, 2024 की रात न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री दर्ज किया गया था।

राजधानी दिल्ली में शाम के समय तेज धूल भरी हवाएं चलीं। दिल्ली के पालम मौसम केन्द्र में 5:25 बजे हवा की रफ्तार सबसे ज्यादा 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। जबकि, पूसा में हवा की रफ्तार 56, जाफरपुर में 52 और इग्नू में 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई।

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50 डिग्री जैसा अहसास

दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी महसूस की जाने वाली गर्मी असहनीय बनी रही। मौसम विभाग के मुताबिक, दोपहर 2:30 बजे दिल्ली में महसूस होने वाली गर्मी (फील लाइक टेंपरेचर) 50 डिग्री जैसी थी। इस दौरान तापमान 41.8 डिग्री, हवा की गति 5.6 किलोमीटर प्रति घंटे और नमी का स्तर 37 फीसदी रहा। इन्हीं कारकों की वजह से लोगों को ज्यादा बेचैनी का अनुभव हुआ।

कहां पर कितना रहा पारा

मौसम केन्द्र : अधिकतम तापमान

सफदरजंग : 41.8 डिग्री सेल्सियस

पालम : 42.0 डिग्री सेल्सियस

लोधी रोड : 42.1 डिग्री सेल्सियस

रिज : 42.6 डिग्री सेल्सियस

आयानगर : 41.8 डिग्री सेल्सियस

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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