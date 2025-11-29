दिल्ली-NCR में गिरेगा तापमान बढ़ेगी सर्दी, कैसा रहेगा मौसम, पलूशन पर क्या संकेत?

संक्षेप: Delhi Mausam: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में ठंड बढ़ने का अनुमान है। IMD की मानें तो इस हफ्ते के अंत में न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में ठंड के बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते के अंत तक जाते जाते दिल्ली के न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। 5 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को सामान्य से ज्यादा सूखी सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। पलूशन को लेकर भी मिले जुले संकेत हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गिरेगा तापमान मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे इसमें और गिरावट का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो 3 दिसंबर तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इसके बाद इसमें तेजी से गिरावट देखी जाएगी।

7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान मौसम विभाग की मानें तो 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा सकती है। IMD के अनुसार, 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान के भी 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।

सूखी सर्दी के संकेत कुल मिलाकर संकेत ठंड के बढ़ने के हैं। गौर करने वाली बात यह भी कि उत्तर पश्चिमी भारत और पहाड़ों पर किसी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हाल के दिनों में नहीं हुई है। इससे हवा में नमी कम होने और पछुआ हवाओं के कारण सूखी सर्दी बढ़ने के संकेत हैं। इससे दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में घने कोहरे का अनुमान नहीं है।

कैसा रहेगा कोहरा? मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को दिल्ली में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। सोमवार को भी दिल्ली में सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। कुछ जगहों पर मध्यम तक नजर आ सकता है। 2 दिसंबर को हवा के रुख में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसके फिर से 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बने रहने का अनुमान है।