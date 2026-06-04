2 घंटे में 19 डिग्री तक लुढ़का पारा, आंधी-बारिश के बाद कूल-कूल हुई दिल्ली; मौसम का बड़ा यूटर्न
दिल्ली वालों को आज दोपहर आई आंधी के बाद भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम में अचानक आए यूटर्न ने राजधानी का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया है। जाने किन-किन इलाकों में तापमान में कितनी गिरावट हुई है।
दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार दोपहर आई तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक, कई इलाकों में महज दो घंटे के भीतर तापमान 9 से 19 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सबसे ज्यादा राहत दक्षिणी दिल्ली के अयानगर इलाके में दर्ज की गई, जहां तापमान 41.7°C से गिरकर 22.7°C पर पहुंच गया। यानी सिर्फ दो घंटे में 19 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड हुई। जानिए अन्य इलाकों का क्या हाल रहा।
65 Km/h की स्पीड से चलीं हवाएं, मगर कहां
तेज आंधी-बारिश का असर केवल तापमान पर ही नहीं दिखा, बल्कि कई इलाकों में तेज हवाएं और अच्छी बारिश भी दर्ज की गई। हिंडन में सबसे तेज 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जबकि मयूर विहार में सबसे अधिक 23 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार यह प्री-मानसून गतिविधियों का असर है, जिसने भीषण गर्मी से जूझ रही दिल्ली को बड़ी राहत दी।
घटकर कहां कितना रह गया तापमान
दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्रों के आंकड़े बताते हैं कि पालम में तापमान 39°C से घटकर 27°C, सफदरजंग में 40°C से 31°C और प्रगति मैदान में 36.5°C से 24.3°C रह गया। गुरुग्राम में 38.4°C से 22.9°C और हिंडन में 39.2°C से 24°C तापमान दर्ज किया गया। इससे साफ है कि दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 12 से 15 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली।
इस लिस्ट में देखिए कहां-कितना तापमान गिरा
|स्टेशन
|तापमान में गिरावट
|आयानगर
|19 डिग्री सेल्सियस
|गुरुग्राम
|15.5
|हिंडन
|15.2
|मयूर विहार
|14.9
|पुष्प विहार
|14.8
|स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
|14.6 डिग्री सेल्सिय
कहां कितनी बारिश दर्ज हुई
|स्टेशन
|बारिश
|मयूर विहार
|23 mm
|आयानगर
|14.2mm
|पुष्प विहार
|10.5mm
|गुरुग्राम
|8.5mm
|पालम
|5.8mm
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लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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