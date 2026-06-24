दिल्ली में आंधी-बारिश से गिरा तापमान; एक की मौत, पालम में 91 की स्पीड से चलीं हवाएं
दिल्ली के दिलशाद गार्डन में तेज आंधी के दौरान मची अफरातफरी में एक फैक्ट्री के सुपरवाइजर की खुले शाफ्ट में गिरने से मौत हो गई। इस बीच दिल्ली में आंधी-बारिश से तापमान में गिरावट आई है।
दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव इलाके में मंगलवार शाम आई अचानक तेज आंधी एक सुपरवाइजर के लिए काल बन गई। दिलशाद गार्डन स्थित एक फैक्ट्री में आंधी से बचने के लिए भागते समय सुपरवाइजर लिफ्ट के खुले शाफ्ट में जा गिरे, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान हर्ष विहार के राधा विहार निवासी 42 वर्षीय राम अवतार के रूप में हुई है। परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटे और एक बेटी है। इस बीच दिल्ली में आंधी-बारिश से तापमान गिरा है।
जीटीबी एनक्लेव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, दिलशाद गार्डन स्थित 'एडमार्क केबल' नामक तार बनाने की फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल में मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे 42 वर्षीय सुपरवाइजर राम अवतार 4-5 अन्य मजदूरों के साथ मौजूद थे, जहां लिफ्ट लगाने का काम चल रहा था। तभी अचानक तेज धूल भरी आंधी आ गई।
कैसे हुआ हादसा?
आंधी के कारण मची अफरातफरी में सभी मजदूर और राम अवतार सुरक्षित स्थान की तरफ भागने लगे। बताया जा रहा है कि धूल के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दिया और राम अवतार गलती से लिफ्ट के खुले शाफ्ट में गिर गए।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुधवार को जीटीबी अस्पताल में शव का पोस्टमॉर्टम किया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है।
आंधी-बारिश से गिरा तापमान
दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार को दोपहर बाद आंधी के साथ बारिश हुई। इससे तापमान में काफी गिरावट आई। राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम था। सफदरजंग में 8.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सफदरजंग में दोपहर ढाई बजे हवा की गति 52 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई।
91 की स्पीड से चलीं हवाएं
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के पालम में दोपहर ढाई बजे हवा की स्पीड 91 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश की संभावना है। शुक्रवार से राजधानी में फिर बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है।
(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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