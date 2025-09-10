दिल्ली में 3 दिन 30 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; नहीं होगी बारिश, 16 सितंबर तक का हाल
मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में अब बारिश के आसार नहीं हैं। हालांकि बादलों की आवाजाही बरकरार रहने का अनुमान है।मानसून की विदाई भी जल्द होने का अनुमान है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में बारिश का सिलसिला थम गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में अगले एक हफ्ते के दौरान बारिश नहीं होने और बादलों की आवाजाही बरकरार रहने का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि इस साल दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों से सितंबर के मध्य तक मॉनसून विदा हो सकता है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बादलों की आवाजाही देखे जाने के साथ ही 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। कभी-कभी हवा की स्पीड बढ़कर 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखे जाने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार, 11 सितंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सतह पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है। कभी-कभी हवा की स्पीड बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
मौसम विभाग ने 12 सितंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सतह पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। यदाकदा हवा की स्पीड बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में 13 और 14 सितंबर को बादल छाए रहने की संभावना जताई है। हालांकि दोनों ही दिन बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, 15 और 16 सितंबर को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की मानें तो इस बीच उमस लोगों को परेशान कर सकती है।