सर्द हवा से ठिठुरी दिल्ली, इस साल दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड; शीतलहर का येलो अलर्ट

संक्षेप: दिल्ली में सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में बुधवार को इस साल दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट…

दिल्ली के साथ ही एनसीआर में सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में बुधवार को इस साल दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार को शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को दो दिन कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं के चलते दिल्ली का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे पहुंच सकता है।

दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह मौसम के सामान्य तापमान से 1.6 डिग्री कम था। इससे पहले सीजन का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान नवंबर में 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पिछले साल नवंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है।

मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 23 डिग्री सेल्सियस और छह डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। दिल्ली में शुक्रवार को शीतलहर की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं के चलते दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच सकता है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 04 से 06 के बीच तक रह सकता है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान ठिठुराने वाली सर्द हवा की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बुधवार की सुबह हल्की धुंध छाई रही। दिन चढ़ने के साथ ही धुंध गायब हो गई और खिली हुई धूप निकल आई। लेकिन, सर्द उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में बहुत तेज इजाफा नहीं हुआ।