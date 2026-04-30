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दिल्ली में गिरे ओले; आंधी के साथ झमाझम बारिश से बदला मौसम, आगे 3 दिन बौछारें

Apr 30, 2026 04:09 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Mausam: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गुरुवार को दोपहर के बाद तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। दिल्ली में कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। आगे फिर 3 दिन मौसम खराब रहने की संभावना है।

दिल्ली में गिरे ओले; आंधी के साथ झमाझम बारिश से बदला मौसम, आगे 3 दिन बौछारें

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गुरुवार को दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। इससे मौसम कूल-कूल हो गया और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग की मानें तो कल से 2 दिन गर्मी फिर से कहर बरपाएगी। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदल जाएगा। मौसम विभाग ने 3 मई से तीन दिन गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी दी है।

झमाझम बारिश के साथ गिरे बड़े-बड़े ओले

मौसम विभाग ने गुरुवार यानी 30 अप्रैल को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई थी। इसको लेकर कोई अलग से अलर्ट (येलो, ऑरेंज या रेड) जारी नहीं किया गया था। लेकिन दोपहर के बाद मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ बादल छा गए। फिर दिल्ली के साथ ही फरीदाबाद और नोएडा समेत एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखी गई। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बड़े-बड़े ओले भी गिर। ओले गिरने के कुछ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहे हैं।

मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली के साथ NCR के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और आंधी के साथ जैसे ही मौसम बदला। IMD ने अपने पूर्वानुमान में भी बदलाव किया। मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान अपडेट करते हुए गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने शाम के समय भी दिल्ली एनसीआर में गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

पहली और 2 मई को तेज धूप से बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग ने 1 और 2 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। तेज धूप से तापमान में बढ़ोतरी भी होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 1 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। फिर 2 मई को दिल्ली में इसके 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, 3 दिन बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 मई से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम बदल जाएगा। मौसम में आया यह बदलाव 3 दिन तक कायम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार; 3, 4 और 5 मई को बादल छाए रहेंगे। इस दौरान दिल्ली-NCR में गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है।

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45 की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं

झंझावात के दौरान हवा की स्पीड 45 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है। इसके बाद फिर मौसम के साफ हो जाने का अनुमान है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में तीन मई से 3 दिन आंधी और बारिश वाला मौसम रहने से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली में 5 मई को अधिकतम तापमान के 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर इस हफ्ते लोगों को भीषण और झुलसा देने वाली गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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