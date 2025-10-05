50 की स्पीड वाली तूफानी हवाएं, गरज के साथ तेज बारिश; IMD ने दिल्ली के लिए जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली में रविवार की शाम से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने के आसार हैं। रविवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। खासतौर से सोमवार को तेज हवा के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

राजधानी दिल्ली में रविवार की शाम से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने के आसार हैं। रविवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। खासतौर से सोमवार को तेज हवा के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने और 40-50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। सोमवार और मंगलवार को तापमान में खासी गिरावट आएगी।

दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में शनिवार सुबह से ही तेज धूप रही। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 93 से 57 फीसदी तक रहा।

मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार की शाम से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई पड़ेगा। इसके चलते दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।

अधिकारियों ने बताया कि रविवार को छिटपुट बारिश और अगले सप्ताह की शुरुआत में व्यापक बारिश से राजधानी की हवा से प्रदूषक तत्वों को हटाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जो शनिवार को कुछ देर के लिए साफ हवा के बाद फिर से 'मध्यम' श्रेणी में आ गई थी।

आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा, "रविवार को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, सोमवार और मंगलवार को और अधिक बारिश होने की संभावना है।" उन्होंने आगे कहा कि बारिश से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आ सकती है।

हल्की ठंड की आमद मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार और मंगलवार को तापमान में खासी गिरावट आने की संभावना है। सोमवार को अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यानी दिल्ली में हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है। वहीं, मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 138 के अंक पर रहा।

कैसा रहेगा एक्यूआई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दैनिक बुलेटिन के अनुसार, शनिवार को शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 138 रहा। एक दिन पहले, शहर में एक्यूआई 88 दर्ज किया गया था।

मौसम विज्ञानियों ने कहा कि शनिवार को मामूली गिरावट हवा की गति में कमी और बारिश न होने के कारण हुई। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने कहा, "शनिवार को हवा की गति थोड़ी कम हुई, जिससे प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई। हालांकि, रविवार को कुछ बारिश होने की संभावना है और सोमवार और मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे प्रदूषकों के छंटने में मदद मिलेगी।"

दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (AQEWS) के पूर्वानुमानों से पता चलता है कि रविवार को एक्यूआई 'मध्यम' श्रेणी में रहेगा और सोमवार से 'संतोषजनक' हो जाएगा। AQEWS बुलेटिन में कहा गया है, "अगले छह दिनों के लिए वायु गुणवत्ता संतोषजनक और मध्यम श्रेणी के बीच उतार-चढ़ाव करेगी।"