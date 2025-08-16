दिल्ली में फिर बारिश के आसार, 22 अगस्त तक पड़ती रहेंगी फुहारें; NCR पर भी अपडेट
दिल्ली में एकबार फिर बारिश के आसार बने हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते भी फुहारें पड़ने का दौर जारी रहेगा। 22 अगस्त तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में हल्की बारिश और बादलों वाला मौसम बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर में रुक-रुक कर पड़ने वाली फुहारों के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। दिल्ली में इस हफ्ते अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। इससे लोगों को उमस से राहत मिली।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में बादल छाए रहने और शाम के समय एक या दो बार गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। कल यानी रविवार को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। सुबह या दोपहर को एक या दो बार हल्की बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने 18 से लेकर 22 अगस्त के दौरान दिल्ली के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत एनसीआर के अन्य हिस्सों में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान गरज चमक के साथ रुक-रुक कर बहुत हल्की बारिश या फुहारें पड़ सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली और एनसीआर के शहरों में रुक रुक कर फुहारें पड़ने का क्रम पूरे हफ्ते जारी रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार, 17, 18 और 20 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 19, 21 और 22 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। बता दें कि शुक्रवार की सुबह से ही दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में घने बादल छाए रहे। इस दौरान कई इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों इलाकों में तेज बारिश हुई।