दिल्ली में गर्मी का सितम; 37 से 39°C तक पहुंच सकता है तापमान, दिखेगी बादलों की आवाजाही

Mar 08, 2026 08:46 pm IST
दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही भीषण गर्मी का प्रकोप है तापमान सामान्य से बहुत अधिक दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में यह 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही पलूशन भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। 

दिल्ली में गर्मी का सितम; 37 से 39°C तक पहुंच सकता है तापमान, दिखेगी बादलों की आवाजाही

दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। शनिवार को दिल्ली में पिछले 50 वर्षों में मार्च के पहले हफ्ते का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। इस हफ्ते अधिकतम तापमान के 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। वहीं आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में सोमवार को एक्यूआई 247 अंक दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर दिल्ली में तापमान के बढ़ने के संकेत हैं।

रविवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही तेज चमकदार धूप रही। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तीखी और तेज हो गई। दोपहर के समय धूप इतनी तीखी थी कि लोगों को छाया वाली जगहों की तलाश करनी पड़ी। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से 7.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो कि सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

मौसम विभाग के अनुसार, 9 से लेकर 14 मार्च तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आगे भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में गर्मी से कोई राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 11 मार्च यानी बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद 13 और 14 मार्च को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

Delhi Weather News
