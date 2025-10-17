Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi weather pollution to increase and smog to engulfs very poor AQI in anand vihar
दिल्ली में परसों से छाएगा स्मॉग; आनंद विहार में AQI 380 पार, जलाई जाने लगी पराली

दिल्ली में परसों से छाएगा स्मॉग; आनंद विहार में AQI 380 पार, जलाई जाने लगी पराली

संक्षेप: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इस बार स्मॉग का सीजन पहले ही शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। इस बीच पराली जलाने की घटनाएं भी देखी जा रही हैं। आनंद विहार में शुक्रवार को AQI 380 पार कर गया। 

Fri, 17 Oct 2025 10:44 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इस बार हल्का कोहरा और स्मॉग का सीजन पहले ही शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। दिवाली से पहले ही पलूशन के स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता शुक्रवार को लगातार चौथे दिन 'खराब' श्रेणी में रिकॉर्ड की गई। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में शाम 4 बजे औसत एक्यूआई 254 दर्ज किया गयाजो 'खराब' श्रेणी में माना जाता है।

कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शनिवार को दिल्ली में हवा की गति ज्यादातर समय पांच किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। हवा की गति बढ़ने पर भी इसके दस किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे ही रहने की संभावना है। इससे दिल्ली में सुबह और शाम के वक्त हल्की धुंध नजर आ सकती है।

रविवार से छाएगा स्मॉग

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में इस दिवाली पर हवा की गति धीमी रहेगी। यही नहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने के आसार हैं। यही नहीं आतिशबाजी भी देखी जाएगी। इन वजहों से रविवार से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हल्का कोहरा और स्मॉग खासतौर पर सुबह और शाम के समय छाया रह सकता है।

22 और 23 अक्टूबर को हल्की धुंध

मौसम विभाग ने 19, 20 और 21 अक्टूबर को दिल्ली में सुबह के समय कई स्थानों पर स्मॉग या उथला कोहरा छाने की संभावना जताई है। हालांकि इन तीनों ही दिन दोपहर बाद आसमान साफ रहने का अनुमान है। 22 और 23 अक्टूबर को दिल्ली में सुबह और शाम को हल्की धुंध दिख सकती है।

सुबह दिखी धुंध

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिली। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम है।

गाजियाबाद में सबसे ज्यादा पलूशन

शुक्रवार को गाजियाबाद में प्रदूषित हवा रही। गाजियाबाद में शुक्रवार को देश में सबसे खराब औसत एक्यूआई 306 अंक दर्ज किया गया। नोएडा यह 278 और गुरुग्राम 266 जबकि फरीदाबाद में यह 105 रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से 5 ने 'बेहद खराब' श्रेणी में एक्यूआई बताया।

आनंद विहार में सबसे अधिक एक्यूआई

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली के पांच इलाकों में एक्यूआई 300 पार रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में सबसे अधिक 382 एक्यूआई दर्ज किया गया। इसके बाद वजीरपुर यह 351, बवाना 315, जहांगीरपुरी 342 और सिरी फोर्ट में 309 अंक रिकॉर्ड किया गया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 3 दिन छाएगा स्मॉग, इस दिवाली कैसा रहेगा मौसम? 22 अक्टूबर तक का हाल
ये भी पढ़ें:ग्रीन पटाखे कम फैलाते हैं पलूशन लेकिन... विशेषज्ञों ने किस बात पर जताई चिंता?

पंजाब, यूपी और हरियाणा में जली पराली

वहीं उपग्रह से मिले आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं। पंजाब में 20, हरियाणा में 2 और उत्तर प्रदेश में 49 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं हुईं। IMD ने शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने संभावना जताई है।

(पीटीआई, IMD और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर अधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Weather Delhi Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।