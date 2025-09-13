दिल्ली में कल हो सकती है बारिश, 19 सितंबर तक चलेगा बादलों की लुकाछिपी का खेल

उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भी हल्की बारिश के आसार हैं। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कब बिगड़ेगा मौसम…

पश्चिम-मध्य और समीपवर्ती उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसकी वजह से ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यनम के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी बारिश के आसार बन रहे हैं।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में हल्के बादलों की लुकाछिपी के साथ मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 14 सितंबर को दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने 15 से लेकर 19 सितंबर के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में छिटपुट हल्के बादलों की लुकाछिपी का खेल जारी रहेगा। इस दौरान मौसम साफ रहेगा यानी 14 सितंबर के बाद से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बारिश नहीं होगी। उमस परेशान कर सकती है लेकिन मौसम सुहावना बना रहने का अनुमान है।

दिल्ली एनसीआर में एक दिन को छोड़कर पूरे हफ्ते भले ही मौसम साफ रहेगा लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। 13 और 14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। वहीं 13 से 16 सितंबर के दौरान उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान है।